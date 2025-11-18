Kraj 2025. donijet će velike promjene ovim znakovima

Kraj 2025. godine donosi ključni astrološki zaokret, sa značajnim planetarnim promjenama koje pozivaju na prepoznavanje i ispravljanje grešaka.

Pet horoskopskih znakova je posebno pozvano na promjenu – ako ne djeluju sada, 2026. bi mogla donijeti suočavanje s posljedicama.

Veliki planetarni događaji poput Plutonovog preokreta u Vodoliji, susreta Saturna i Neptuna i drugih uticaja vrše pritisak na vas da preuzmete odgovornost.

Evo šta trebate učiniti:

Upornost je vaša snaga, ali može postati prepreka ako se držite prošlih navika i veza. Ako se ne oslobodite starih obrazaca, 2026. bi mogla donijeti gubitke. Otvorite se promjenama.

Blizanci

Vaš šarm i obećanja neće biti dovoljni. Da biste izbjegli sukob, morate djelovati konkretno i dosljedno u onome što govorite.

Rak

Emotivnost je vaša vrlina, ali sada je morate uravnotežiti s razumom. Ako se prepustite emocijama, lako možete upasti u finansijske ili probleme u vezi. Planiranje je ključno.

Vaga

Perfekcionizam i čekanje „pravog trenutka“ često vas koče. Ako predugo čekate, život će odlučiti umjesto vas. Donosite odluke sada, čak i ako nisu savršene.

Vodolija

Promjena je već počela, posebno s Plutonom u vašem znaku. Ako se opirete, promjena će doći kroz teškoće. Prihvatite svoju moć i odgovornost sada, kako biste izbjegli slomove.

Poruka svemira je jasna: iskoristite vrijeme koje je preostalo u 2025. godini da napravite mjesta za promjene. 2026. godina neće pružiti mnogo prilika za odugovlačenje, piše alo.

