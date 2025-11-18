Ovim znakovima Zodijaka Svemir šalje srodnu dušu!

Ova četiri horoskopska znaka u ovom razdoblju imaju najveće šanse upoznati svoju srodnu dušu. Sada im se otvaraju vrata sudbinskih susreta i dubokih ljubavnih preokreta.

VAGA

Vagama ovaj period donosi dugo očekivani mir srca i mogućnost da se ono što je nekoć bilo neodređeno, konačno kristalizira. Nakon razdoblja u kojem ste više ulagali u sebe nego u odnose, svemir vam sada vraća ono što ste strpljivo gradili – zrelu, autentičnu ljubav.

Sada vas privlače samo odnosi koji imaju dubinu. Nema više kompromisa, nema polovičnih priča. Ljudi koje sada privlačite osjetit će vaš tihi magnetizam i stabilnost, onu koja proizlazi iz unutarnjeg balansa koji ste postigli.

Možete dobiti neočekivanu poruku od nekoga iz prošlosti ili bi se mogao dogoditi slučajan susret koji budi poznatu toplinu. Bit će jasno da je pred vama osoba koja razumije vaš ritam – nekoga tko vas ne pokušava promijeniti, već vam daje prostor da budete svoji.

Susret koji se čini slučajnim, kasnije će se pokazati kao točka prepoznavanja. Ne ignorirajte znakove: pogled koji traje duže nego što bi trebao, razgovor koji teče lako, osjećaj da nekoga poznajete dulje nego što je moguće.

Za Vage koje su već u vezi, ovaj mjesec donosi priliku za obnovu ravnoteže – iskren razgovor, emocionalno otvaranje i produbljivanje intimnosti. Ako ste osjećali da se udaljavate, sada imate priliku ponovno uskladiti ritam srca.

Krajem mjeseca mogli biste osjetiti da je vaša veza prešla na novu razinu, onu u kojoj razumijevanje dolazi bez riječi.

ŠKORPION

Škorpioni su u svom elementu. U ovom periodu zračite privlačnošću koja ne ostavlja ravnodušnima. No, ovo za vas nije samo razdoblje strasti – to je vrijeme prepoznavanja, kada se duše susreću s razlogom.

Ovo nije vrijeme za površne avanture. Ako ste slobodni, možete privući osobu koja vas vidi točno onakvima kakvi jeste – bez potrebe za maskom ili dokazivanjem.

Osjećaj prepoznavanja bit će trenutan i gotovo nemoguće ga ignorirati. Vaša intuicija, uvijek oštra, sada postaje nepogrešiva: točno ćete znati kada je susret više od slučajnosti.

Može se dogoditi kulminacija priče koja je dugo tinjala – priznanje, jasnoća ili potpuno novi početak. Ako osjećate kemiju, otvorit ćete se bez kalkulacija.

Ovo je i vrijeme kada se prošlost može ponovno pojaviti. Retrogradni Merkur može donijeti poruku starog poznanika ili bivše ljubavi. Ako se to dogodi, poslušajte intuiciju. Neki odnosi nisu završeni – samo su čekali pravi trenutak da ponovno započnu.

Najvažnije: budite ranjivi. Prava srodna duša neće se uplašiti vaše dubine. Što više dopustite drugima da vas vide bez oklopa, to će vaša veza postati stvarnija.

Za mnoge Škorpione, upravo ovo razdoblje može označiti početak veze koja mijenja sve – one koja vas ne spašava, nego vas budi.

DJEVICA

Djevice rijetko ulaze u odnose olako. Potrebna vam je sigurnost, razumijevanje i osjećaj da se možete osloniti na drugu osobu. No, ovaj period mijenja dinamiku: svemir vam sada šalje vezu koja istovremeno liječi i izaziva, onu u kojoj razum konačno dopušta srcu da vodi.

Saturn već neko vrijeme testira vaše granice i definira što zaista tražite od partnera. Nakon mnogih introspektivnih mjeseci, sada ste spremni za zreliju ljubav – onu koja se temelji na povjerenju i autentičnosti.

Ono što ste naučili o sebi u proteklim godinama sada postaje temelj nove faze. Zemaljskoj Djevici ovo može djelovati neobično – kao da vas emocije preplavljuju, ali na dobar način.

Susret koji se dogodi sada može imati mješavinu realnosti i sna: osoba koju upoznajete djeluje kao netko koga ste zamišljali cijeli život.

Srodna duša mogla bi se pojaviti kroz društveni krug, projekt ili zajedničku misiju. Moguće je poznanstvo preko prijatelja, suradnje, radionice ili događaja vezanog uz humanitarni rad.

Kada se pogledate, bit će jasno da se vaše energije nadopunjuju – kao da svatko nosi polovicu iste priče. Za Djevice koje su u vezi, ovaj mjesec potiče produbljivanje razumijevanja.

Ako ste dugo izbjegavali izražavanje osjećaja, sada ćete pronaći prave riječi. Otvorite se, jer ovaj period vam daje priliku da osjetite koliko ljubav može biti jednostavna kada prestanete analizirati svaki detalj.

Vaša lekcija ovog mjeseca glasi: ne tražite savršenstvo, tražite istinsku kompatibilnost. Srodne duše nisu savršene, ali su savršeno usklađene s vašom istinom.

RIBE

Ribe su znak koji najdublje vjeruje u moć sudbine, znakove i duhovne veze. U ovom razdoblju ta se vjera pretvara u iskustvo. Planeti sada stvaraju rijedak spoj realnosti i duhovnosti, što donosi priliku za vezu koja je jednako čvrsta koliko i mistična.

Saturn vas posljednjih godinu dana uči ozbiljnosti u ljubavi – granicama, predanosti i odgovornosti. Zahvaljujući tom procesu, sada ste spremni za partnera koji dijeli vaše vrijednosti i s kojim možete rasti.

Ovo nije bajka, nego stvaran odnos koji s vremenom postaje sve dublji. Neptun, vaš vladajući planet, dodaje onaj neuhvatljivi sloj intuicije i sinkroniciteta.

Možda ćete nekoga upoznati i imati osjećaj da ste već prošli cijeli život zajedno. Telepatska povezanost, snovi ili pjesme koje se pojavljuju u ključnim trenucima – sve to su znakovi da ste na energetskom putu srodne duše.

Jupiter donosi radost, inspiraciju i spontanost. Ljubav sada dolazi kroz aktivnosti koje volite – umjetnost, glazbu, volontiranje, stvaralaštvo. Susret može biti potpuno slučajan, ali osjećaj poznat: kao da vas je svemir dugo pripremao jedno za drugo.

Za Ribe koje su već u vezi, ovaj period donosi novu razinu bliskosti. Razgovori postaju dublji, a odnosi dobivaju jasniji smjer. Saturn donosi stabilnost, dok Neptun čuva čaroliju.

Osjećaj “duhovnog savezništva” sada može ojačati do te mjere da zajedno počnete ostvarivati zajedničku misiju – kroz posao, umjetnost ili pomaganje drugima.

Ovo je period u kojem intuicija vodi korak ispred razuma. Slijedite je.

Vaša srodna duša možda je bliže nego što mislite – u istom gradu, možda već u vašem životu, ali tek sada spremna da se poveže na razini koju oboje možete nositi.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

