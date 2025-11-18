Evo zašto je vašem znaku Zodijaka nemoguće ugoditi

Ribama je teško ostvariti bliskost s drugim ljudima, jer toliko uživaju u samoći. Neće se truditi oko nekoga sve dok im ta osoba ne pokaže koliko je izvanredna i uzbudljiva. Strijelcima je teško razviti duboku povezanost s ljudima, jer mrze voditi pretjerano ozbiljne razgovore o sebi.

Ovan

Vi ne tražite nekoga s kim se možete skrasiti ili nekoga tko želi sjediti kod kuće cijeli dan.

Ako osoba nema avanturistički duh i nema želje za istraživanjem svijeta kao i vi, malo je vjerojatno da ćete ju uopće i primijetiti.

Trebate nekoga tko je voljan napustiti uobičajene načine življenja i tko želi putovati svijetom s vama.

Bik

Vi ste izuzetno topla osoba, puna ljubavi, ali zbog vašeg krutog stava, većini ljudi je teško doprijeti do vas i približiti vam se.

Također je uobičajeno za vas da provodite vrijeme procjenjujući osobu, umjesto da je uistinu upoznate.

Kada pronađete nekoga tko živi po vašim standardima, malo vam postaje lakše otvoriti se.

Blizanci

Volite izlaziti i upoznavati nove, zanimljive ljude, jer to je ono što vas čini sretnima.

Međutim, često se vrlo brzo počnete dosađivati s njima, jer većina ljudi nije dovoljno zanimljiva da bi ostavila na vas nezaboravan dojam.

Imate dug popis mjesta na koja želite ići i novih ljudi koje želite susresti, a zbog toga je svakome teško vezati se.

Rak

Vi ste vrlo ljubazna i nježna osoba i učinit ćete sve što je potrebno kako bi se brinuli o ljudima do kojih vam je stalo.

To nije uvijek dobra stvar, jer ljudi vas mogu početi iskorištavati i uzimati zdravo za gotovo, a prilikom ulaska u nove odnose očekujete kako će se nešto loše dogoditi.

Dakle, vi ćete se vjerojatno držati na rastojanju, sve dok niste sigurni da će odnos biti smislen.

Lav

Vi ste majstor u ostavljanju fantastičnog prvog dojma, znate kako započeti razgovor i steći nove prijatelje praktički na svakom koraku.

Međutim, niste spremni tako brzo maknuti svoj stav i otkriti da niste savršeni, sve dok ne budete sigurni da se druga osoba neće preplašiti i pobjeći koliko je noge nose.

Djevica

Vi stalno težite tome da budete najbolja verzija sebe, a odnosi se ponekad čine nepraktičnima ili ih doživljavate kao prepreku na putu prema ostvarenju vaših ciljeva.

Vi ste vrlo praktičan mislilac i uobičajeno je za vas da izbjegavate stvari na koje niste navikli. Trebate nekoga tko će voljeti vaš nevjerojatan um i jedinstven način razmišljanja.

Vaga

Imate talent za stvaranje prijateljstava s bilo kim i stoga ste vrlo izbirljivi kada odlučujete o tome koga ćete pustiti u svoj život.

Odnosi su vrlo značajni za vas i imate puno izbora, zato odabir prave osobe može biti težak.

Škorpion

Vi ste vrlo jaka osoba i nije vjerojatno da ćete ikome pokazati svoju nježniju stranu.

Uvijek se zauzimate za sebe i ljude do kojih vam je stalo, ali vaša zaštitnička priroda može izgledati grubo nekim ljudima.

Vi tražite nekoga tko će uvijek biti na vašoj strani i tko će biti uz vas kada ga trebate.

Strijelac

Imate toplo srce i zabavnu osobnost, ali teško vam je razviti duboku povezanost s ljudima, jer mrzite voditi pretjerano ozbiljne razgovore o sebi.

Jarac

Ljudima je teško upoznati vas, jer ste općenito vrlo zatvorena osoba. Vaša privatnost je vama jako važna i niste spremni otvoriti se bilo kome.

Prije nego što nekoga pustite u svoj život morate vidjeti je li ta osoba pouzdana, je li to netko tko će ostati vjeran svojim vrijednostima i tko nije sklon ogovaranju.

Želite kraj sebe osobu koja vas neće na nikakav način povrijediti.

Vodenjak

Vama je čak i sama ideja tradicionalnog odnosa nevjerojatno dosadna.

Ukoliko vam se netko želi približiti, mora pokazati da ima otvoren, kreativni um i da se ne boji prosuđivanja od strane društva zbog svog neuobičajenog ponašanja.

Ribe

Vama je teško ostvariti bliskost s drugim ljudima, jer toliko uživate biti sami.

Nećete se truditi oko nekoga sve dok vam ta osoba ne pokaže koliko je izvanredna i uzbudljiva.

Osobe koje ne mogu na taj način privući vašu pažnju, nisu vrijedne vašeg vremena.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

