Dižu se iz pepela i lete do zvijezda: Tamara Globa otkriva koja 2 znaka koja će do kraja novembra “plivati u zlatu”

Poznata astrološkinja Tamara Globa podijelila je novu prognozu za dva horoskopska znaka koja bi mogla da dožive nevjerovatan preokret u posljednje dvije nedjelje novembra 2025. godine.

Prema njenim riječima, Škorpije i Ribe ulaze u period koji se događa jednom u nekoliko godina, trenutak kada mogu potpuno da preokrenu svoju sudbinu. Univerzum im otvara vrata da ostave iza sebe sve što ih koči i krenu u stvaranje novog, stabilnijeg i srećnijeg života.

Najljepši trenutak za Škorpije

Škorpije su apsolutni miljenici ovog perioda. Njihov znak će biti pod snažnim i izuzetno povoljnim planetarnim uplivima, što stvara idealnu atmosferu za veliki finansijski zaokret. Od 13. do 30. novembra, mnoge Škorpije koje su mjesecima, pa i godinama, brinule oko novca, mogu očekivati prijatne i potpuno neočekivane obrte.

Projekti koji su delovali neuspešno ili zamrznuto iznenada će oživeti i početi da donose prihod. Stari dugovi, koje su već precrtale, mogu se odjednom vratiti, a sasvim novi izvori novca pojaviće se niotkuda. Posebno sreće će imati Škorpije rođene u prvoj dekadi.

Astrolog savetuje da razmotre baš sve poslovne ponude, čak i one koje na prvi pogled djeluju sumnjivo ili previše rizično. Upravo u tim neobičnim prilikama skriva se šansa za moćan finansijski proboj.

Ni ljubav neće zaostajati. Slobodne Škorpije mogle bi da upoznaju osobu sa kojom će vrlo brzo osjetiti duboku povezanost, dok će one koje su u vezi ponovo otkriti staru strast i probuditi emocije koje su možda bile uspavane zbog svakodnevnih obaveza.

Velika šansa za Ribe

Drugi znak kome će novembar biti posebno sudbonosan jesu Ribe. Za njih je ovo vrijeme dubokog unutrašnjeg preobražaja koji će ići ruku pod ruku sa materijalnim napretkom. Ribe će konačno skupiti snagu da zatvore bolna poglavlja iz prošlosti i rasterete se svega što ih emocionalno iscrpljuje.

Na poslovnom planu očekuje ih zasluženo priznanje, bilo kroz unaprijeđenje, veliki bonus ili neočekivanu ponudu renomirane kompanije sa mnogo boljim uslovima. Tamara Globa naglašava da Ribe tokom ovog perioda moraju da se oslobode skromnosti, vrijeme je da otvoreno pokažu svoje znanje, inicijativu i ambicije.

Finansije će se takođe popraviti, dijelom zahvaljujući prilivu novca koji ne očekuju. Mogući su dobitak, stari dug koji im neko vraća, poseban bonus, pa čak i nasljedstvo.

Kako iskoristiti poklon sudbine?

Tamara Globa ističe da Škorpije i Ribe imaju samo oko dvije i po nedjelje da postave temelje za veliki uspjeh u godinama koje dolaze. Poslije 30. novembra, planetarna podrška slabi i neće se ponoviti sve do proleća 2026.

Zato savetuje pripadnicima ovih znakova da odbace negativne misli i sumnje – svaka pesimistična energija može im se vratiti dvostruko jače. Ključ je u vjeri u sebe i svoje sposobnosti. Dobro je provoditi više vremena sa ljudima koji vas iskreno podržavaju, jer će njihova energija pojačati pozitivan uticaj zvijezda.

Da bi dodatno privukle sreću, Škorpijama se preporučuje nošenje nakita sa crvenim kamenjem, granatom ili rubinom. Ribe bi trebalo da biraju zelene i plave nijanse dragog kamenja, poput akvamarina, smaragda ili gorskog kristala. Ove boje pomažu da se pojača pozitivna energija i stvori zaštitni omotač od tuđe negativnosti i zavisti, piše Glossy.

Facebook komentari