Horoskopski znakovi koji najviše troše

Dok neki znakovi prirodno teže stabilnosti i pažljivom upravljanju novcem, drugi imaju opušteniji odnos prema financijama i trošenju. Astrologija pokazuje da se određeni znakovi brže prepuštaju užicima, luksuzu ili spontanim kupovinama. Kod njih je uživanje u trenutku važnije od dugoročnog planiranja budžeta, što često dovodi do impulzivnih odluka. Ovo su znakovi koji najčešće troše bez prevelikog razmišljanja.

Lav

Lavovi vole sjaj, status i luksuz te smatraju da zaslužuju ono najbolje. Troše na skupu odjeću, izlaske i sve što im pomaže da zablistaju. Njihova velikodušnost ih često navodi da časte druge ili kupuju raskošne poklone. Štednja im se čini dosadnom, pa radije biraju život pun stilskog uživanja.

Vaga

Vage imaju istančan ukus i teško odolijevaju lijepim stvarima. Uživaju u modi, estetici i svemu što stvara osjećaj harmonije, čak i kad to znači veći trošak. Njihova neodlučnost ih ponekad navodi na kupovinu više skupih stvari odjednom. Često troše kako bi ugodile sebi ili drugima, tražeći ljepotu u svakom detalju.

Strijelac

Strijelci najradije troše na iskustva, putovanja i avanture. Njihova impulzivnost ih vodi do spontanih odluka, poput kupnje avionske karte bez razmišljanja o budžetu. Vjeruju da je život prekratak za financijske brige. Uvijek se nadaju da će se novac nekako pojaviti kad zatreba.

Ribe

Ribe žive vođene emocijama i maštom, pa im financijsko planiranje teško pada. Često troše na stvari koje im pružaju bijeg ili potiču kreativnost. Poznate su po velikodušnosti i lako će potrošiti novac kako bi pomogle drugima ili ih usrećile. Impulzivne kupovine im ponekad služe kao način nošenja s emocijama, piše index.

