Sedmični horoskop: Jarac pravi veliki korak naprijed, Vodolija se hladi u vezi, Škorpiji osjetljivi zglobovi

OVAN

Vaša radna dostignuća će se vjerovatno mjeriti. Budite spremni za to. Neki će pokušati da otkriju neku staru manu ili grešku koja je zaboravljena. Nemojte tome pridavati važnost, jer ima mnogo više dobrog nego lošeg. Istina će izaći na videlo. Budite svoji.

Veći dio ove nedjelje vladaće opuštanje između vas i voljene osobe. Ništa više neće biti iznuđeno, a dani će vam spontano donositi prilike za ljubav. Vaša lična slabost dolazi iz drugih oblasti života, pa je ignorišite.

BIK

Ako vam se čini da je pred vama dug put, prihvatite ga sa radošću, jer je dobar. Započeto će se dalje razvijati. Na vama je da se prilagodite i uklopite u celu situaciju što bolje možete. Pročitajte kvalitetnu knjigu.

Bićete spremni za mnoge ljubavne avanture. Oni koji su već u dugogodišnjim vezama izaći će na neka atraktivna mesta. Vaše zajedničko vrijeme će proletjeti i osim privremenih verbalnih nesporazuma, sve će proći kako treba.

BLIZANCI

Vjerovatno će biti pokrenuti poslovi vezani za mlade ili zabavu. Neki će doći do rešenja koja su dugo bila nemoguća. Bićete zadovoljni materijalnim dostignućima, ali će svet poznatih i dalje biti izazov kojem ne možete da odolite. Pratite svoju intuiciju.

Ovih dana pratiće vas kvalitetne ljubavne prilike. Koristite ih da uživate ili da nekome izrazite svoju ljubav. Neki će povremeno osetiti nedostatak adrenalina, pa će rado izmišljati događaje koji nemaju realnu osnovu. Ako vam je dosadno, pomozite nekome.

RAK

Osjećat ćete nervozu kada budete morali da sarađujete sa drugima. To je uglavnom zato što sa njihove strane neće sve izgledati profesionalno. Shvatite da nisu svi uporni kao vi i da ponekad treba nekome da progledate kroz prste. Niko na svetu nije savršen. Ublažite svoje zahtjeve.

Naredni dani će vam doneti prilike da poboljšate odnose sa ljudima oko vas. Međutim, vaša udaljenost će ponekad osujetiti moguća zbližavanja. Uz više otvorenosti, sve će ispasti bolje. Na vama je da se potrudite.

LAV

Na radnom mjestu ćete, s vremena na vreme, pokazivati borben stav, pa nećete biti prijatni prema kolegama. Pokušajte da na sve gledate mirnije i ne skačite na svaki izazov. Vaš trud i upornost se takođe mogu primeniti na diskretniji način. Gledajte gore, a ne dole.

Pred vama su dani dobrih, ali ne toliko značajnih ljubavnih prilika. Koristite ih da ojačate poverenje između vas i vašeg partnera. Neophodna je i samokontrola jer ćete povremeno neadekvatno reagovati. Razmislite o svemu.

DJEVICA

Volite da radite sa ljudima, ali sada prije svega cijenite poslove koji su sigurni. Stabilnost je tema o kojoj ćete rado razgovarati sa svojim kolegama. Svoje poslovne interese usmjeravaćete prema navedenim kriterijumima. Postajete realniji. Ko može, neka ide na plivanje.

U vašim privatnim odnosima narednih dana neće biti značajnijeg pomaka. Doduše, imaćete dovoljno energije, posebno za komunikaciju, pa će mnogi ono što im emotivno nedostaje nadoknaditi rečima. U tome će uspjeti.

VAGA

Dobro ćete upravljati zahtevnijim i značajnijim temama. Neki će biti unapređeni ili dobiti veće zadatke. Finansijski, trebalo bi da postignete dobre rezultate. Neki će potrošiti više od planiranog. Krećite se više na vazduhu i suncu.

Dobre društvene okolnosti i zanimljivi događaji pratiće vas veći deo nedelje. Zato dajte sve od sebe da obezbjedite kvalitetan odnos sa osobom do koje vam je stalo. Biće malo nervoze i nesporazuma, ali oni su zanemarljivi u poređenju sa dobrim uticajima.

ŠKORPIJA

Umetnici pred publikom, sportisti, kao i oni koji rade sa mladima dobiće odličnu priliku u svom poslu. Zbog toga će se neki srušiti i početi da grade kule u vazduhu. Prilika postoji, ali morate ostati na zemlji i biti realni. Slava je uvijek prolazna. Istegnite zglobove.

Pritisak koji će dolaziti iz drugih oblasti života povremeno će nastaviti da remeti vaše, inače čvrste, lične odnose. Ako pokušate nešto da objasnite, nećete uspeti. Zato budite tihi i samo volite.

STRIJELAC

Slušajte druge više nego sebe. Trenutno je tako. Ljudi oko vas i oni sa kojima radite, trenutno vide više od vas ili imaju veći uticaj na stvari. Zato se povežite i ne pitajte previše. Idite sa samopouzdanjem tamo gde se osećate dobro.

U ljubavi verovatno još nećete dobiti ono što želite, ali bar nemojte da se borite sa nečim što nema smisla. Razlikovati ko je ko, ali ne reagovati po svaku cenu. Tek kasnije ćete imati razlog da pokažete šta osećate i priliku da to uradite kako treba.

JARAC

Uzećete stvari u svoje ruke, dati sve od sebe i napraviti veliki korak napred. Oni koji rade sa vama će ceniti vaš trud. Neki će možda i sada dobiti zasluženo priznanje ili barem pohvalu za ono što su postigli. Samo nastavite. Povećaće vam se samopouzdanje.

Pred vama su dani bogati ljubavnim iskustvima koja će vam prijati. Oni koji su još slobodni svakako treba da se obuku i izađu među ljude, jer su šanse da pronađu i dožive ljubav zaista velike. Oni u vezama biće prilično zadovoljni.

VODOLIJA

Neki će biti iznenađeni značajem posla koji je pred njima. Možda ćete se uplašiti. Ipak, znajte da ste na visini zadatka. Ova prilika se retko pojavljuje i bilo bi šteta da je propustite. Nemojte preterano analizirati. Uradite! Mučiće vas nesanica ili nemir.

Ljubav se trenutno čini daleko, ali druge stvari u vašem životu daju vam snagu da izdržite usamljenost ili distancu u ličnim odnosima. Tako će biti cele ove nedelje. Ako ste i dalje slobodni, pronađite romantični film i maštajte. Oni u vezama treba da budu tolerantni.

RIBE

Bićete sve više zainteresovani za finansije ili nove sisteme koji bi mogli da poboljšaju prihod u onome što radite. U tom smislu ćete graditi nove planove. Borićete se za podršku drugih da biste te planove sproveli ili barem da biste ih pokrenuli. Nešto će krenuti, ne brinite. Radite gimnastiku svaki dan.

Uglavnom ćete imati dobar vjetar u leđa kada je ljubav u pitanju, ali ćete s vremena na vrijeme praviti greške u koracima. Uspjeh u privatnom životu zavisiće od vas i vaše sposobnosti samokontrole. Potrudite se i dajte sve od sebe. Uspjet ćete!

