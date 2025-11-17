Svaštara

Decembarski horoskop prema ciganskim kartama: Koji znakove očekuju nenadani novac, ljubavne ponude i veliki preokreti?

Ovo je mjesec završetaka, ali i neočekivanih početaka — neki znakovi dobijaju novac kada ga se najmanje nadaju, drugi ulaze u romantične priče …

Decembar donosi talas sudbinskih događaja i emotivnih obrta, a ciganske karte za kraj godine otkrivaju mnogo više nego obično. Ovo je mesec završetaka, ali i neočekivanih početaka — neki znakovi dobijaju novac kada ga se najmanje nadaju, drugi ulaze u romantične priče, a treći konačno zatvaraju vrata prošlosti.

Pogledaj šta tvoje karte poručuju za decembar.

Ovan – Karta: PISMO

Ovnove očekuju iznenadne vesti. Ciganske karte naglašavaju novčani priliv kroz dokument, ugovor ili administrativnu proceduru. Moguća isplata, bonus ili nov posao.
Ljubav: stiže poruka ili poziv koji menja planove. Neko iz prošlosti želi kontakt.
Bik – Karta: KUĆA

Stabilnost i sigurnost dominiraju tokom meseca. Fokus na porodičnim temama, nekretninama i uređenju doma.
Novac: priliv dolazi kroz porodicu ili dug koji vam neko vraća.
Ljubav: partner vam pruža podršku; samci upoznaju nekoga preko porodice.

Blizanci – Karta: LJUBOMORA

Decembar donosi energetske oscilacije. Postoji potreba da se distancirate od negativnih ljudi.
Novac: troškovi rastu, ali stiže i jedna neplanirana finansijska pomoć.
Ljubav: strast, ali i nesporazumi. Moguć fazon “vruće–hladno”.

Rak – Karta: POKLON

Najbolji znak za decembar! Poklon znači blagoslov, dar i neočekivanu sreću.
Novac: neočekivani prihod, bonus ili vredan poklon.
Ljubav: romantična ponuda koju niste očekivali — neko vam otkriva osjećanja.

Lav – Karta: GUBITAK

Ovaj mesec traži oprez. Lavovi se oslobađaju nečega što je postalo teret.
Novac: izbegnite rizične kupovine.
Ljubav: kraj jedne faze vodi u novi emotivni početak u januaru.

Djevica – Karta: SREĆA

Jedna od najpozitivnijih karata u špilu. Sudbina stoji na vašoj strani.
Novac: uspeh u poslu, čast, nagrada ili neplanirani priliv.
Ljubav: strastveni susreti i harmonija u vezi. Samci ulaze u zanimljivo poznanstvo.

Vaga – Karta: NOVAC

Vagama ciganske karte bukvalno donose finansijski procvat.
Novac: neočekivana zarada, dobitak, isplata starog potraživanja.
Ljubav: više udvarača — neko se trudi da vas osvoji.

Škorpija – Karta: SVEŠTENIK

Škorpije donose važne odluke i završavaju karmičke cikluse.
Novac: stabilno, ali bez većih iznenađenja.
Ljubav: ozvaničenje veze, pomirenje ili produbljivanje odnosa.

Strijelac – Karta: LJUBAVNIK

Decembar je u znaku strasti i novih veza.
Novac: pristojan priliv i dobar posao preko muške osobe.
Ljubav: romantična ponuda, nova veza ili strastvena avantura.

Jarac – Karta: PUT

Jarčevi ulaze u dinamičan period. Moguća je promena posla, putovanja ili selidba.
Novac: zarada kroz put, transport ili promenu okruženja.
Ljubav: udaljena osoba pokazuje interesovanje.

Vodolija – Karta: UDOVICA

Vodolije završavaju nešto staro kako bi otvorile prostor za novo.
Novac: stabilan priliv, ali sporiji nego što očekujete.
Ljubav: emotivna prošlost traži zatvaranje. Od januara kreće novi ciklus.

Ribe – Karta: DIJETE

Nova radost, novi početak i osvežavajuća energija.
Novac: priliv kroz novi posao, projekat ili kreativnu ideju.
Ljubav: nežna, iskrena ponuda — neko želi da započne nešto novo sa vama.


