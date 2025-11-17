Financijski horoskop od 17.11. do 23.11.: Ovan je pred financijskim zamkama, Vaga ulazi u energetski najnestabilnije razdoblje

Blizanci će od sredine sedmice bit će najproduktivniji, iako okolnosti možda neće djelovati poticajno. Bez obzira na to, nikako se ne preporučuje posuđivanje novca. S druge strane, oni Blizanci koji žele ranije vratiti dugove mogu očekivati pozitivan odjek planetarne energije. Djevice, sve troškove većeg značaja najbolje je odgoditi.

Financijska klima tijekom ovog tjedna ne pruža prostor za veliki uzlet ni nagli rast. Planetarne energije kreću se polako i bez značajnih poticaja pa se ne otvara prostor za brz napredak. Iako se ne predviđaju ozbiljne krize, ovo je razdoblje u kojem se svaka odluka više nego inače oslanja na hladnu glavu i zdravi razum. Oni koji redovito prate financijske astrološke smjernice bolje će se snaći u situacijama koje zahtijevaju strpljenje i stabilnost.

Ovo je tjedan koji ne donosi posebne izazove, ali ni olakšanja. Energija planeta djeluje usporeno pa je u financijskim pitanjima dobro izbjegavati nagle reakcije. Inicijativa i svjesno upravljanje obavezama mogu umanjiti eventualne teškoće.

Iako se općenito ne očekuju veliki problemi, potrebno je ostati budan i svjestan okruženja, jer je ovo razdoblje u kojem manji previdi mogu dovesti do nepotrebnih troškova. U nastavku donosimo detaljne astrološke uvide za svaki znak.

OVAN

Za Ovnove je ovaj tjedan usmjeren na potrebu zaštite vlastitih interesa. Naglašena je važnost opreza, čak i u situacijama koje inače djeluju rutinski – primjerice, pri kupovini svakodnevnih potrepština ili potpisivanju različitih dokumenata.

Ponedjeljak je povoljan za poslovne obaveze i realizaciju ciljeva. Ipak, središnji dio tjedna, točnije 20.11., donosi napet aspekt između Sunca i Merkura koji može izazvati nesporazume, pritiske ili tuđe molbe vezane uz novac.

Ovan bi se trebao suzdržati od posudbe novca, čak i ako se radi o bliskim osobama, jer to dugoročno može stvoriti poteškoće.

BIK

Bikovi će osjećati potrebu za promjenama i preispitivanjem financijskih planova, ali manjak energije i motivacije može usporiti njihove namjere. To nije razlog za zabrinutost – jednostavno je potrebno više strpljenja.

Planove vezane uz posao ili veće investicije najbolje je zasad držati za sebe. U ovom razdoblju postoji mogućnost pogrešnog usmjeravanja od strane površnih poznanika ili ljudi čiji savjeti nemaju temelja. Početak tjedna određuje ton cijelog razdoblja pa je važno ući u njega pribrano.

Tijekom vikenda Bikovima se preporučuje potpuni odmak od financijskih i poslovnih tema. Energija subote i nedjelje jednostavno nije povoljna za donošenje odluka.

BLIZANCI

Blizanci će moći ostvariti financijski napredak tek nakon što osvijeste uvjerenja koja ih koče. Od sredine tjedna bit će najproduktivniji, iako okolnosti možda neće djelovati poticajno.

Bez obzira na to, nikako se ne preporučuje posuđivanje novca. S druge strane, oni Blizanci koji žele ranije vratiti dugove mogu očekivati pozitivan odjek planetarne energije.

Ipak, treba imati na umu da su mogući iznenadni troškovi. Planiranje i spremnost na brzu prilagodbu ključni su elementi ovog razdoblja.

RAK

Rakovi bi se ovih dana mogli odlučiti na kupovinu darova, ulaganje u dom ili nabavu korisnih predmeta. Sve je to u redu ako se troškovi promatraju racionalno.

Ovaj tjedan nosi i mogućnost učenja i stjecanja novih vještina, što dugoročno može rezultirati financijskom stabilnošću. Tečajevi, stručna literatura i edukacije posebno su dobrodošli.

Financijske prilike bit će stabilnije ako Rakovi njeguju zahvalnost – prema ljudima, životu i svemu što im je trenutno dostupno.

LAV

Lavovima se savjetuje izbjegavanje ljudi koji nose negativnu energiju, jer bi njihovo prisustvo moglo remetiti poslovne planove.

Tijekom tjedna pojavit će se potrebe za rješavanjem važnih financijskih zadataka, no uz disciplinu i racionalnost mogu se obaviti bez većih stresova.

Također, korisno je ulagati u udobnost doma ili brigu o zdravlju, ali u granicama razumnog. Vrijeme je i za stvaranje financijske sigurnosne mreže, makar skromne.

DJEVICA

Za Djevice je ključno da ostanu unutar poznatih okvira. Ovo nije razdoblje za iskorake. Poslovi vezani uz nekretnine, renoviranja, kupovinu namještaja ili druge velike investicije ne preporučuju se. Planetarna energija jednostavno ne podržava takve poduhvate.

Nije ni povoljno vrijeme za pokretanje novih poslova. Također je mudro ne dijeliti s drugima informacije o osobnim postignućima, osobito ako je došlo do povećanja prihoda.

Sve troškove većeg značaja najbolje je odgoditi.

VAGA

Vagama se savjetuje miran ulazak u tjedan. Rad će biti uspješniji ako se izbjegava žurba. Rutinski zadaci neće biti najinspirativniji, ali neće predstavljati prepreku.

Položaj Merkura i Venere stvara određenu težinu u motivaciji, što je prolazno. Ključno je sjetiti se vlastitih ciljeva i postupno se vraćati fokusu.

Posebnu pozornost treba obratiti na 20.11., dan kada Merkur i Sunce imaju intenzivan spoj. Razboritost će biti od velike važnosti.

ŠKORPION

Škorpione očekuje pojačana mentalna napetost 20.11., kada Sunce i Merkur pojačavaju negativan utjecaj. Nije povoljno vrijeme za financijske odluke. Sve što se može riješiti, najbolje je obaviti prije ili nakon tog dana.

Mogući su iznenadni financijski izazovi ili nepredviđene situacije na poslu.

Kako bi ostali stabilni, Škorpioni trebaju zauzeti smiren i strpljiv pristup te izbjegavati egoistične reakcije u poslovnim odnosima.

STRIJELAC

Strijelcima zvijezde poručuju da se klone novih početaka. Ovo je razdoblje stvoreno za samorazvoj, a ne za financijske poduhvate. Unutarnji rad, učenje i preispitivanje postaju prioriteti.

Samokritičnost će biti korisna, ali samo ako je konstruktivna.

Planetarne energije tjeraju Strijelce da se fokusiraju na druge životne teme pa se financije privremeno povlače u drugi plan.

JARAC

Jarci bi se trebali pripremiti na troškove vezane uz dom ili zdravlje. Ti troškovi su opravdani, ali treba izbjegavati investicije u vrijednosne papire, poslovne projekte ili bilo kakve financijske dokumente.

Kupnja materijalnih stvari treba biti promišljena.

Moguće je i da se pojavi prilika za profesionalno napredovanje, ali povećanje primanja još uvijek je malo izgledno.

VODENJAK

Vodenjaci bi trebali biti svjesni da su konkurenti aktivni. Posebnu pažnju treba posvetiti 20.11.. Posuđivanje novca, bilo davanje ili uzimanje, strogo se ne preporučuje.

Ovo je vrlo dinamičan tjedan u kojem treba stalno procjenjivati vlastite troškove i izbjegavati impulzivne odluke.

Planetarne energije potiču povećanu pažnju i odgovornost.

RIBE

Ribama se preporučuje da najvažnije financijske obaveze obave već početkom tjedna, jer kako se vikend bude približavao, emocionalna iscrpljenost može rasti.

Unatoč tome, mogu se pojaviti neočekivane financijske prilike koje ranije nisu bile jasno vidljive.

Ovaj tjedan potiče Ribe da situacije promatraju iz nove perspektive. Upravljanje novcem zahtijeva dodatni oprez, ali jednako važan je i pozitivan unutarnji stav. Riječi i misli imaju težinu – što se njeguje iznutra, prelijeva se i na financijsku stabilnost.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

