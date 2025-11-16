Sredina novembra donosi dobre stvari za 2 horoskopska znaka

Sezona Škorpije i dalje traje, što je odličan znak za…

Iako sredina novembra 2025. može donijeti male nesuglasice među planetama, mikro- kosmički klimatski uslovi čine da oblaci nestanu iznad glava ovih znakova. Retrogradni Merkur?

Njih se očigledno ne tiče. Povratak Urana u Bika ili Neptuna u Ribe? Nisu osjetili ništa.

Zvijezde su se udružile kako bi zaštitile ova dva horoskopska znaka od oluja u ovom periodu, iako se savjetuje da ipak ponesu kišobran, piše alo.

Sredina novembra je vrlo inspirativna za Lava

Vaš unutrašnji motor radi punom parom. Mars i Merkur u Strelcu raspiruju plamen Lava, uprkos retrogradnom Merkuru. Žan-Iv Espi za ističe za Elle da je ovo znak velike motivacije i da se trud uložen u poslednjih nekoliko nedjelja konačno isplaćuje. Na poslu, savjetuje da iskoristite ovaj talas energije da donesete važne odluke.

Vaša energija je zarazna i pomaže drugima da napreduju. Efikasni ste, ali pazite da ne reagujete previše impulsivno. Ova nedjelja je idealna za napredak sa lakoćom.

Vaga ponovo nalazi motivaciju i hrabrost

Sezona Škorpije i dalje traje, što je odličan znak za Vagu koja ima sjajnu nedjelju. Sunce i Venera kod prijateljskog znaka donose šarm i energiju. Ovaj kosmički duo omogućava Vagi da se posveti značajnom projektu, bilo da je lični ili poslovni, što joj donosi pravi podsticaj.

Mars u Strelcu dodatno stimuliše entuzijazam, što se prenosi i na druge. Idealno je vrijeme da se smanje tenzije. Žan-Iv Espi savjetuje: preuzmite inicijativu i planirajte dugoročne ciljeve. Ipak, retrogradni Merkur može izazvati psihički umor, pa je važno odabrati prioritete i ne rasipati energiju.

