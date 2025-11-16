Svaštara

Neobična priča: Ovaj glavni grad nema nijednog stanovnika

Ngerulmud je jedan od onih gradova koji zvuče kao legenda s drugog kraja svijeta i zapravo to gotovo i jeste.

Smješten duboko u tropskoj zelenoj unutrašnjosti ostrva Babeldaob, ovaj skriveni kutak Pacifika nosi titulu glavnog grada Palaua, ali istovremeno i neobičnu reputaciju jednog od najmanje naseljenih glavnih gradova na svijetu.

Za razliku od vreve koju bismo očekivali od političkih središta, Ngerulmud djeluje gotovo meditativno tih: uredne, monumentalne zgrade vlade stoje usred prirode, bez gužvi, nebodera ili gradske buke.

Niko ne živi u njemu
Status glavnog grada dobio je 2006. godine, kada je Palau odlučio da preseli administraciju iz živahnog Korora u novoizgrađeni kompleks na Babeldaobu.

Ideja je bila da se stvori moderno političko središte, planski izgrađeno i okruženo prostorom koji omogućava rast, ali život se tamo nikada nije razvio kao u tipičnom urbanom centru.

Danas se Ngerulmud opisuje kao glavni grad bez stvarne gradske duše – mjesto u kojem se radi, ali u kojem niko ne živi. U nekim procjenama navodi se da grad ima nula stalnih stanovnika, dok se ponekad brojke uzimaju iz obližnje opštine Melekeok, čime se dolazi do nekoliko stotina ljudi u široj okolini.

Zanimljivo je i samo ime Ngerulmud, koje na palauanskom znači “mjesto gde se mješa hrana”, što daje gotovo mitski prizvuk ovom tihom administrativnom središtu.


