Novčani horoskop od 17. do 23. novembra: Ovnovi ne treba da pozajmljuju novac, a kome stiže veliki dobitak?

Početak druge polovine novembra neće nam doneti rast prihoda niti poslovni uspjeh. Finansijski saveti astrologa biće korisni za mnoge horoskopske znakove. Češćom proverom svog finansijskog horoskopa možete uspešno prevazići dugove i teškoće.

Zvijezde ne žele da nas učine uspešnijim, ali su mirne, a njihova energija se veoma sporo oporavlja. Dakle, više se ne očekuju veće teškoće i problemi, ali trebalo bi da držite oči otvorene.

Pred vama je prilično izazovna finansijska nedelja. Inicijativa može biti vaš najbolji prijatelj u ostvarenju vaših ciljeva. Da biste privukli više novca u svoj život, slijedite principe feng šuija bogatstva. Na ovaj način, negativna energija noćnih zvijezda neće vas previše negativno uticati.

Ovan

Ovnovi će morati biti oprezni, jer sada ne smiju zaboraviti svoje interese. Posmatranje i pažnja prema detaljima su takođe neophodni — prilikom potpisivanja važnih dokumenata, kao i tokom uobičajene kupovine namirnica. Ponedjeljak je dobar dan za posao i ostvarivanje karijernih ambicija.

20. novembar je najopasniji dan u nedelji zbog negativnog aspekta između Sunca i Merkura. Mnogi Ovnovi mogu biti zamoljeni da pozajme novac od drugih, ali je najbolje da nikome ne pozajmljuju novac.

Bik

Mnogi Bikovi će željeti da naprave značajne promene u svom životu, uključujući i finansijske. Biće motivisani, ali će im nedostajati energije. Najbolje je da za sada zadržite svoje karijerne ambicije i planove u tajnosti. Postoji velika šansa da će vas saveti sumnjivih poznanika i lažnih prijatelja odvesti na stranputicu. Mnogo toga zavisi od početka nedjelje.

Zasluženi odmor vikendom je neophodan. Astrolazi savetuju da se ne bavite bilo kakvim finansijskim ili poslovnim pitanjima u subotu i nedelju.

Blizanci

Da bi postigli finansijski uspjeh, Blizanci moraju pre svega da se oslobode ograničavajućih uverenja. Kao i većini drugih znakova, Blizancima se savjetuje da budu najproaktivniji u rešavanju finansijskih pitanja sredinom nedelje. Atmosfera neće biti najpozitivnija niti pogodna za rad i posvećenost, ali lenjost takođe nije opcija.

Pozajmljivanje novca je i dalje loša ideja. Prevremena otplata duga se podstiče — zvezde i planete će to svakako ceniti. Važno je razmotriti mogućnost neočekivanih troškova.

Rak

Rakovi bi mogli želeti da poklone lijepe poklone voljenima ili da obave neke neplanirane, ali važne kupovine za dom. Ovo neće oštetiti vaš novčanik ako trošenju pristupite hladne glave.

Generalno, ova nedjelja je dobro vreme da naučite nešto novo. Na primjer, mogli biste pokušati da razvijete korisne radne veštine. Takođe je korisno čitati poslovnu literaturu, pohađati kurseve i učiti od drugih.

Da biste imali više novca, potrebno je da naučite da budete zahvalni Univerzumu i drugima.

Lav

Tokom posla, Lavovi bi trebalo da izbegavaju susrete sa osvetoljubivim ljudima koliko god je to moguće. To može dovesti do ozbiljnih problema.

Tokom nedelje od 17. do 23. novembra, Lavovi će morati da reše važna i moguće hitna finansijska i poslovna pitanja. Međutim, ništa nije nemoguće: samo treba da budu strpljivi i da slušaju razum.

Poboljšanje kućne udobnosti i briga o svom telu i zdravlju takođe su korisni. Troškovi treba da budu upravljivi i da ne preopterete budžet. Možete početi da odvajate sredstva za sigurnosnu mrežu.

Djevica

Djevice za sada ne bi trebalo da izlaze van svoje zone komfora. U suprotnom, održavanje uspjeha je jednostavno nemoguće.

Predstavnicima ovog znaka se savetuje da ne ulaze u transakcije sa nekretninama i velike kupovine: izbegavajte ulaganja u stanovanje, prodaju stanova i kuća, renoviranje ili kupovinu nameštaja. Ovo je takođe loše vreme za pokretanje posla.

Najbolje je da se ne hvalite svojim uspesima drugima, posebno ako ste nedavno stekli znatno više novca. Sve značajne troškove i veće kupovine planirajte za kasnije.

Vaga

Vage bi trebalo da započnu nedelju mirno. Posao će ići glatko ako ne žurite. Možda ćete morati da se pozabavite nekim rutinskim problemima, ali to ne bi trebalo da dovede do gubitka inspiracije i motivacije.

Astrolozi podsećaju da je ovo težak period zbog pada Merkura i Venere, zato duboko udahnite, sjetite se svojih snova i nastavite da radite.

Opreznost će pomoći Vagama 20. — dana konjunkcije Merkura i Sunca — najopasnijeg dana u nedelji.

Škorpija

Dvog dvadesetog će se povećati negativna aktivnost Sunca i Merkura, pa je tog dana najbolje biti izuzetno oprezan. Najbolje je da se svim finansijskim i poslovnim pitanjima bavite drugim danima.

Ove nedelje može iznenada da se pojavi novi finansijski problem ili teškoća na poslu. Da biste se približili svom finansijskom trijumfu, najbolje je da posvetite više vremena smirivanju stvari.

Takođe je važno da sada izbegavate sebičnost prema kolegama.

Strijelac

Ova nedjelja nije pogodna za nove početke. Noćna svetila su pozicionirana na takav način da će biti korisno baviti se samo­razvojem, ali izbegavajte preteranu aktivnost u finansijskim i poslovnim pitanjima.

Postoji mnogo načina da privučete bogatstvo. Glavno je biti malo samokritičniji.

Ova novembarska nedelja će naterati mnoge Strelčeve da se fokusiraju na nešto drugo, a ne na finansijska pitanja i karijerne težnje. Dok se borite za novac i ugled, ne zaboravite na druge aspekte života.

Jarac

Troškovi vezani za dom ili zdravlje su trenutno veoma naglašeni. Najbolje je izbjegavati ulaganje u hartije od vrednosti ili preduzeća, kao i potpisivanje finansijskih dokumenata.

Astrolozi savjetuju Jarčeve da budu izuzetno oprezni pri kupovini materijalnih stvari. Stručnjaci takođe preporučuju čvrstu odbranu svojih interesa u finansijskom sektoru.

Mnogi Jarčevi bi mogli čak i biti unapređeni u ovom periodu, ali povećanje plate je za sada malo verovatno.

Vodolija

Rođeni u ovom znaku treba da imaju na umu da su konkurenti ove nedelje na oprezu. U tom smislu, budite posebno pažljivi 20. u mjesecu.

Najbolje je izbjegavati pozajmljivanje novca tokom ovog perioda, posebno od nepouzdanih zajmodavaca.

Očekuje se veoma burna nedelja. Bilo bi korisno da procenite svoje troškove. Zvijezde i planete bi mogle da Vodolijama donesu nepotrebne probleme, tako da sada nije vreme za opuštanje ili spontane odluke.

Ribe

Astrolozi savetuju da se važnim finansijskim pitanjima pozabavite početkom nedelje, jer Ribe mogu biti iscrpljene do vikenda.

Vjerovatna su emotivna previranja, ali uz njih će se pojaviti i nove finansijske prilike o kojima Ribe ranije nisu ni sanjale.

Ove nedelje je korisno sagledati poznate stvari iz druge perspektive. Svi moraju biti oprezni kada rukuju novcem, piše glossy.

