Drugi dio studenog/novembra donosi financijski procvat za tri znaka Zodijaka!

Druga polovica studenog/novembra donosi preokret koji otvara novo poglavlje u području novca, rada i osobne stabilnosti. Planetarne promjene koje se događaju bude novu motivaciju, potiču produktivnost i privlače prilike — osobito za tri znaka kojima se sada aktivira polje prosperiteta.

Vaga

Vagama drugi dio studenog/novembra donosi snažan pomak u načinu razmišljanja o novcu i osobnim vrijednostima. Naglasak nije samo na vanjskom obilju, već na unutarnjoj stabilnosti i samopoštovanju.

Prije nego što svemir otvori vrata novih prilika, pozvani ste da uložite u sebe. Vaša prirodna velikodušnost često privlači ljude i situacije, ali sada je potrebno paziti da ta energija ne preraste u iscrpljenost.

Financijski rast dolazi tek kada postoji ravnoteža između davanja i primanja. Ako previše trošite da biste ugodili drugima ili pomažete iz osjećaja krivnje, financijska energija se rasipa.

Vrijeme je da preispitate dugove, ulaganja i financijske dogovore – osobito ako u njima postoji emocionalna komponenta. Nemojte žuriti s odlukama; mudrost dolazi kroz smirenost i promišljanje.

Ovo razdoblje vas uči da financijska sigurnost počinje samopoštovanjem. Kada cijenite sebe i svoj rad, obilje počinje prirodno teći prema vama.

Vaš izazov sada je da naučite postaviti zdrave granice i da razlikujete pomaganje iz ljubavi od pomaganja iz potrebe za potvrdom. Kad to savladate, vrata materijalnog uspjeha otvaraju se sama.

Škorpion

Škorpion u drugi dio studenog/novembra ulazi s izrazitom snagom, odlučnošću i magnetizmom koji privlači prilike kao nikada prije. Ovo je vrijeme u kojem financijski rast postaje vidljiv, pod uvjetom da ste spremni djelovati. Energija je na vašoj strani, a svemir vam poručuje: vrijeme je za korak naprijed.

Novac sada postaje ključna tema, ali ne samo kroz zaradu – već kroz stvaranje dugoročne stabilnosti i pametno upravljanje resursima.

Ovo je odličan trenutak i za pregovore o boljoj plaći, ulaganja, pokretanje poslovnog projekta ili odlučne korake u karijeri. Sve što uključuje rast, razvoj i poduzetnost sada je pod povoljnim utjecajem – posebno područja vezana uz nekretnine i vlastiti biznis.

Ovo razdoblje vas poziva da prestanete umanjivati vlastitu vrijednost i preuzmete vodstvo nad svojim resursima.

Financijski uspjeh sada zahtijeva hrabrost i vjeru u vlastitu moć. Sve što ste učinili s disciplinom i odlučnošću počinje donositi rezultate.

Vodenjak

Vama ovo razdoblje označava prekretnicu u području novca i samovrijednosti. Dugo ste gradili stabilnost kroz disciplinu i strpljenje, a sada se rezultati počinju pokazivati.

Nakon razdoblja odricanja i testiranja, financijski napredak konačno dolazi kao potvrda uloženog truda.

Još od 2023. godine Saturn prolazi kroz Ribe – područje vašeg horoskopa koje vlada osobnim prihodima, samopouzdanjem i dugoročnom sigurnošću. Ovaj utjecaj vas je učio odgovornosti, štednji i svjesnom odnosu prema resursima. Mnogi Vodenjaci su tijekom tog razdoblja morali redefinirati svoje granice i postaviti čvršće temelje.

U rujnu/septembru 2025. Saturn se vratio u Ribe nakon kraće retrogradne faze u Ovnu, signalizirajući završno poglavlje dugotrajnog procesa učenja.

I sada, od 27.11., Saturn ponovno kreće direktno, donoseći osjećaj olakšanja i napredovanja. Do veljače/februara 2026. počinje razdoblje kada se sav trud počinje materijalno isplaćivati – kroz stabilne prihode, napredovanje ili osjećaj financijskog samopouzdanja.

Saturn nikada ne nagrađuje preko noći, ali uvijek daje trajne rezultate. Ako ste od 2023. pokazali zrelost i upornost, sada ćete vidjeti konkretne plodove. Sve što ste gradili polako, sada dobiva formu i postaje dugoročno održivo.

Dodatni poticaj dolazi 21.11., kada asteroid Ceres ulazi u znak Ovna, jačajući vašu odlučnost da zaštitite ono što vam pripada i da pregovarate iz pozicije snage.

Ceres vas podsjeća na važnost ravnoteže – da možete davati i dijeliti, ali i čuvati vlastite resurse s poštovanjem prema sebi.

Za Vodenjake, ovo nije samo razdoblje financijskih pomaka, već i simbol sazrijevanja. Ono što je nekada bilo borba sada postaje dokaz koliko ste narasli. Gradite sigurnost koja traje i donosi slobodu – i to je prava nagrada ovog razdoblja.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

Facebook komentari