Ne mogu si pomoći – Laž koju svaki znak Zodijaka uvijek govori ljudima!

Najveći problem žene rođene u znaku Blizanca je to što govori bijele laži kako bi bila omiljena u društvu. Ona često ne vidi da se sviđa ljudima zbog toga što ona jest i zbog toga previše dramatizira i pretjeruje. Laž koju muškarac Vodenjak govori je to da je uvijek pouzdan sa svojim informacijama.

Naši znakovi Zodijaka govore puno o nama i o ljudima oko nas. Ponekad to može biti previše doslovno ili nedovoljno točno, ali praktički uvijek možete pronaći nešto što se povezuje s osobom o kojoj razmišljate.

Ispod smo naveli jednu laž koji svaki znak zodijaka uvijek govori, muškarci i žene. Razlog zbog kojeg oni govore ove laži? Pa, vidjet ćete da to izravno korelira s njihovim osobnostima, njihovim nedostacima ili s nečim što se boje priznati.

Drugi, međutim, samo izgovore laži, jer im je takva osobnost; oni si stvarno jednostavno ne mogu pomoći. Pročitajte dalje kako biste saznali više!

24 – Ovan – muškarac: Njegova agresija nije nešto s čim se treba igrati

Bez obzira na spol, Ovan je nevjerojatno izravan. On je uvijek iskren, bilo to bolno ili ne, ponekad čak posebno kada je bolno. Međutim, negativna strana muškarca Ovna je njegova agresija. Muškarac Ovan voli se pretvarati da nema loših namjera i da nije sposoban povrijediti one za koje brine. Ali to je laž.

Njegova agresija i stalna potreba da bude samodostatan, na kraju će naštetiti posebnoj ženi koja je uz njega. Kada ga uzrujate, on će reći ono što on zaista osjeća i vjerujte da će to biti brutalna istina. Ima lošu stranu na koju treba paziti.

23 – Ovan – žena: Lažna neovisnost

S druge strane, žena Ovan kada je u pitanju laž jednako je nespretna s riječima. Brutalno je iskrena, kontradikorna, a može biti i bezobzirna. Problem sa ženom Ovnom je to što želi biti toliko neovisna i samodostatna pa zbog toga smatra da ne treba biti iskrena sa svima.

Što to znači? To znači da je laž da je neovisna, ali ona želi da svi to misle. Ne želi da mislite da ste joj potrebni i reći će bilo što kako bi vas uvjerila u to, pogotovo tijekom prepirke. Ali istina je da se užasava usamljenosti.

22 – Bik – muškarac: Jesi li sad sretan?

Bik je vrlo odgovoran. Ne samo da je gotovo uvijek financijski stabilan, on je također vrlo inteligentan, fizički i psihički sposoban za bilo što i uvijek štiti one koje vole. Zbog toga je i nevjerojatno lojalan onima koji su mu bliski. Dobivaš ono što daješ, pogotovo u umu Bika. Ali morate biti tu za njega, u protivnom ne očekujte ništa.

Najveća laž koju kaže jest da je sretan sa svim dijelovima svoga života. Muškarac Bik definitivno dugo zamjera i pamti sve sitnice. Ali želi da svatko misli kako je sretan i onda kad to nije. Gledajte mimo njegovih riječi; ključna su djela.

21 – Bik – žena: Ljubomora

Žena Bik ima mnoge kvalitete kao i Bik muškarac. Ona je oslonac svim svojim prijateljicama jer je mentalno snažna i sposobna i uvijek štiti one koji su joj najbliži. Žena Bik je uvijek vrlo velikodušna. Međutim, ona može biti vrlo tvrdoglava u svojim stavovima i vrlo nefleksibilna s planovima.

Laž koju izgovara je da su svi oko nje nevjerojatno ljubomorni na nju. Nikad ne bi priznala da je situacija zapravo obrnuta, ali mnoga njezina razmišljanja će to pokazati ako je pažljivo slušate. Žena Bik skriva svoje osjećaje, tako da to ima smisla.

20 – Blizanci – muškarac: Znatiželja ubija mačku

Muškarci Blizanci su nevjerojatno svestrani i fleksibilni u svakoj situaciji. Planirate izaći u bar i vaši prijatelji u zadnji tren odluče da umjesto toga žele ići kino? Blizanac je za. Izlazit će čak i s vašim prijateljima i neće ga biti briga gdje će vas noć odvesti, sve dok se zabavljate. Također, muškarac Blizanac je vrlo karizmatičan i društven, tako da s njim nećete imati nikakvih problema ako se želite pridružite svojoj ekipi.

Ali koja je najveća laž koju govori Blizanac? Reći će da ga malo zanima zašto se još družite s bivšim dečkom. Djelovat će nehajno zbog toga i čak će biti optimističan u vezi toga, ali uvijek će željeti znati više … a ako se osjeća ugroženim, vrlo brzo će biti vrlo neugodan.

19 – Blizanci – žena: Male bijele laži

S druge strane, žena Blizanac je vrlo zanimljiva. Ona se druži sa svima, iako prednost daje onima s kojima se redovito druži. Ona je inteligentna i lako može komunicirati bilo s kim. Žena Blizanac je uvijek uravnotežena u svom profesionalnom i osobnom životu, nikada ne preuzima previše toga na sebe.

U većini slučajeva teško je pronaći nešto negativno vezano za nju. Međutim, njezin najveći problem je to što govori malo bijele laži kako bi bila omiljena u društvu. Ona često ne vidi da se sviđa ljudima zbog toga što ona jest i zbog toga previše dramatizira i pretjeruje. U nekim slučajevima, čak će i glumiti samo da drugi budu sretni. Budi svoja!

18 – Rak – muškarac: Slatka mala tajna

Muškarac Rak je vrlo sadržajan. On je karizmatičan i društven i mnogi ljudi ga doista vole. Nije jednostavno biti u njegovom društvu, ali većina ljudi je bez obzira na to privučena njime; on je poput magneta za zanimljive zabave i avanture. Može biti emocionalan i obično ga te emocije dovode do ljutnje umjesto do suza ili depresije.

Ponekad je i prilično nesiguran. Ipak, najveća njegova laž je da nije emocionalno ovisan u vezi. To je čista laž, ali on želi da svatko misli kako je zabavno biti s njim.

17 – Rak – žena: Nedostatak samopouzdanja

Žena Rak – to je rijedak tip žene. One su pustolovne, nevjerojatno zabavne i uvijek su u potrazi za provodom. S druge strane, mogu biti potpuno zadovoljne s večeri provedene s vama uz vaš omiljeni televizijski program. Imaju nevjerojatno veliku maštu koja impresionira čak i one ljude koji se ne daju impresionirati (poput Ovna ili Jarca).

Također su vrlo inteligentne. Međutim, imaju problema sa samopouzdanjem. Nesigurne su i njihovo samopouzdanje gotovo uvijek je lažno. Pažljivo promatrajte i vidjet ćete kako nesigurnost isijava iz nje.

16 – Lav – muškarac: Gladan moći

Lav je nevjerojatno žestok (što ima smisla, s obzirom da je ikona koja ga predstavlja – lav). Muškarac Lav voli preuzeti kontrolu i imati moć. On je prirodni vođa koji ima sposobnost voditi skupinu od deset ili stotinu ljudi. Laž koju govori izravno korelira s tim.

U vezi, muškarac Lav će svojoj ženi reći da je u redu ako ona povremeno preuzme kontrolu, da je u redu ako ona ima neku moć. Ali to je laž. Muškarac Lav ne podnosi kada netko drugi ima moć u bilo kojem segmentu. Učinit će sve što je potrebno kako bi je dobio i zadržao.

15 – Lav – žena: Nemogućnost razumijevanja

Žena Lav je žestoka, odvažna, napredna, pametna, samopouzdana i profesionalna. Ona zna što želi i ne plaši se doći do toga. U profesionalnom okruženju, nije joj teško boriti se za ono što želi. Ali ono što je može dovesti u nevolju je potpuna nesposobnost da shvati perspektivu ili mišljenje druge osobe, pogotovo ako se razlikuje od njenog.

A najveća laž koju kaže je da može biti suosjećajna, puna razumijevanja i poštena. Uvjerava sebe (zahvaljujući svom samopouzdanju) da je vrlo sposobna za to, kada u stvari ona to jednostavno nije.

14 – Djevica – muškarac: Nedostatak strasti

Ovaj muškarac je vrlo analitičan. On točno zna što želi i kako to može dobiti na lijep način. On je praktičan u svojim odlukama i samo se usredotočuje na stvari za koje zna da će imati pristojnu šansu za dobar ishod. Međutim, zbog toga, Djevica muškarac je sasvim nesposoban za duboke emocije, a laž koju govori je da je sposoban za duboke emocije.

Iako zna voljeti i može se zaljubiti, njegova je racionalnost previše jaka i ne dopušta mu da emocije nadvladaju, tako da nikada neće moći u potpunosti voljeti i prepustiti se način na koji to Škorpion ili Riba mogu. Jednostavno se ne može uskladiti sa svojom strastvenom stranom.

13 – Djevica – žena: Tko je najljepši od njih svih?

Analitična i racionalna žena Djevica žena lako se povezuje s njezinom dubokom, emocionalnom i strastvenom stranom. Slično kao i muškarac Djevica, vrlo je racionalna i realistična, rijetko dopušta da joj se glava izgubi u oblacima. Ona nije idealistična poput Riba ili Raka i može donijeti potpuno racionalne odluke kada je u pitanju njezin ljubavni život.

Međutim, laž koju govori drugima zanimljiva je. Budući da je tako racionalna i strpljiva osoba, žena Djevica je uvjerena da je poštena prema svima oko nje. Ali smiješno je to što je jedna od najizazovnijih i najkritičnijih ljudi u njezinu unutarnjem krugu – i to čak i ne shvaća.

12 – Vaga – muškarac: Odobravanje je ključ

Bezbrižan i ljubazan, muškarac Vaga prilično je opušten u svakom aspektu svog života. Opušten je u društvenom okruženju, pokazuje svoju bezbrižnu karizmatičnu i društvenu stranu. Može se povezati s gotovo svakom osobom i može lako komunicirati s najboljim prijateljem, suradnikom ili jednostavno s poznanikom.

Obično i uživa u tome. Međutim, laž koju govori svima je to da ne treba odobravanje, a istina je sasvim suprotna. Teško mu je prihvatiti da ga neki ljudi jednostavno ne vole.

11- Vaga – žena: Kraljica konfrotacije

Žene Vage su bezbrižne i karizmatične u svakoj situaciji u kojoj se nalaze. Vole uspostaviti kvalitetnu vezu s nekim, bilo da se nalazi na poslovnoj večeri ili razgovora o omiljenoj hrani ili omiljenoj televizijskoj emisiji. Žena Vaga se uvjerava da je u gotovo svakoj situaciji u pravu zbog nedostatka razumijevanja drugih ljudi.

Laž koju govori je da je duboko povezana sa svojim emocijama i da sluša svoje srce, dok je u stvarnosti obično zaslijepljena ljutnjom ili obrambenim načinom ponašanja, a doslovno ne može razumjeti tuđe mišljenje ili stajališta i biti suosjećajna. Također, iako ne voli sukob, teško joj ga je ne izazvati ili ne uključiti se u njega.

10 – Škorpion – muškarac: Ljubomora

Kao i drugi vodeni znakovi, poput Riba i Raka, Škorpion je apsolutno vođen svojim srcem i svojim osjećajima. Oni se nikada ne oslanjaju na racionalne odluke, osim ako se 100% ne poklapaju s emocionalnim. Škorpioni su također strastveni, simpatični, osjetljivi i vrlo su usklađeni s njihovom tjelesnom, fizičkom stranom.

Škorpion je sve to, a laž koju govori u romantičnom odnosu jest to da on uopće nije posesivan ili ljubomoran. Većinu vremena može se zavaravati, ali stvarnost situacije je ta da Škorpion ne može biti ništa drugo nego ljubomoran ako se osjeća ugroženo – jer on vas toliko neizmjerno voli! Uzmite to kao kompliment, ali budite oprezni …

9 – Škorpion – žena: Nije sigurna tko je ona

Ako niste znali, žena Škorpion je vrlo usklađena sa svojom intimnom stranom. Žena Škorpion zna kako iskoristiti svoje tijelo i na taj način zadobiti prednost. Emocionalno, ona je nevjerojatno topla, draga i ljubazna prema svom partneru. Međutim, slično muškarcu Škorpionu, ako se osjeća ugroženom, u potpunosti će se pretvoriti u drugu osobu. Bit će negativna, nesigurna i vrlo borbena.

Željet će da ju uvjerite kako nema razloga za brigu i da joj ponovno dokažete da vam je važna i da vam može vjerovati. Dakle, laž žene Škorpiona? To je tvrdnja da je potpuno sigurna u njezin odnos s vama.

8 – Strijelac – muškarac: Fobija od obvezivanja i predanosti

Super opušteni i društveni Strijelac je mnogo stvari, ali jedna riječ koja ga najbolje opisuje je: zabava! Tako je, Strijelac je tako avanturističan da će djelovati zarazno na sve oko njega, svi će činiti ono što on hoće i nekako će i uživati ​​u tome (čak i ako su potajno prestravljeni). Zna kako učiniti da se žena ili bilo tko drugi u njegovom društvu osjeća ugodno pri izlasku iz svoje zone udobnosti.

Laž koju govori je da vam je predan i to potpuno. Čak se može uvjeriti da on to jest, i možda se na neko vrijeme i smiri, ali male su šanse da ćete vi biti ona osoba koja će promijeniti njegovu bezbrižnu i karizmatičnu (ponekad neopreznu) osobnost.

7 – Strijelac – žena: Problem s profesionalnom predanošću

Bezbrižna i zabavna žena Strijelac nema problema s predanošću kao muškarac Strijelac (barem ne u području odnosa). Ona je izvrsna i ljubazna prijateljica svima do kojih joj je stalo. Njezina je znatiželja beskrajna što je čini vrlo zabavnom. Ona može pretvoriti sve u nevjerojatno hrabru pustolovinu, bilo da gleda film ili putuje svijetom.

Problem predanosti s kojim se suočava nije u području odnosa već u profesionalnom području. Teško je ne dosađivati se na poslu ako ste tamo od 9:00h do 17:00h. I kako bude starija sve će joj to teže padati.

6 – Jarac – muškarac: Odgađa stvari

Jarac je razuman i praktičan. On voli biti stabilan i u svojoj rutini. Dakle, stvari poput iznenadnih rođendanskih zabava ili putovanja u zadnji tren sigurno će mu stvoriti stres. Ali to je u redu, on je također strpljiv i prizemljen pa će se vjerojatno pomiriti s tim (pogotovo ako zna da trebate kontrolu).

Kako odrasta, uvjerit će sebe i one oko sebe (roditelje, suradnike, šefove, djevojke) da on nije osoba koja odugovlači i da je dobar planer. Ali to je laž. Ne može si pomoći, odgađati će stvari, bez obzira koliko je nešto važno.

5 – Jarac – žena: Problem s izražavanjem emocija

Žena Jarac nešto je drugačija od muškarca Jarca. Ona je također prizemljena i nevjerojatno voli one oko sebe. Strpljivija je s onima s kojima je bliska, nego s nepoznatim osobama. Ona je odgovorna i praktična, voli svoje planove i rutine i rijetko će igdje ići bez svog sjajnog planera.

Laž koju govori jest da je dobro, čak i kada to apsolutno nije. Emocije nisu nešto u čemu briljira, stoga jednostavno teško izražava i one dobre i one loše.

4 – Vodenjak – muškarac: Nepouzdan, ali uvjerljiv

Muškarac Vodenjak je društven, nepredvidljiv i svojeglav. On voli biti okružen s mnogo ljudi jer voli uvjeravati druge da je njegovo mišljenje ono koje je najispravnije. On voli raspravljati (iako se ne voli suprotstavljati) i voli izazvati one oko sebe. Također može biti nepredvidljiv i odjednom će se u priči složiti s vama jer je i dobar slušatelj.

Međutim, laž koju muškarac Vodenjak govori je to da je uvijek pouzdan sa svojim informacijama. Vrlo je uvjerljiv i odlučan, ali može imati pogrešne informacije i argumenate s kojima se bori. Njegova svojeglavost i tvrdoglavost često nemaju temelja, stoga budite oprezni i samo mirno slušajte.

3 – Vodenjak – žena: Površna slatkica

Žena Vodenjak jednako je nepouzdana, uvjerljiva i svojeglava. Ona zna što voli i rijetko se preispituje. Ponekad je tvrdoglava, a ponekad i u neznanju, međutim, ponekad je i u pravu. Ako ništa drugo, žena Vodenjak je nevjerojatno lojalna i sjajna prijateljica onima do kojih joj je stalo.

Može imati tendenciju biti ljubomorna i nesigurna, ali laž koju govori sebi i drugima je to da je apsolutno usklađena sa svojim emocijama. Ona je zapravo prilično površna, često uspoređuje svoj izgled s izgledom drugih žena. Zbog toga se pojavljuje zavist i ljubomora. To je teška pilula za progutati, tako da jednostavno to neće nikad priznati.

2 – Riba – muškarac: Nedostatak emocionalne kontrole

Muškarac -Riba je vrlo usklađen sa svojim emocijama, poput Raka i Škorpiona. Vrlo je idealističan i srce mu biva kompletno slomljeno kada se ne ostvari nešto za što je gajio velike nade. On je sućutan i osjetljiv u vezi i teško se oporavlja kada prekine odnos sa ženom koju voli. Osjeća sve u potpunosti i i svim srcem.

Međutim, laž koju govori je to da može kontrolirati svoje osjećaje. On misli da može, da želi i da je sposoban za to, ali jednostavno ne može kontrolirati svoj bijes, svoju tugu ni depresiju. Sve to mu nadolazi u valovima i ne može ništa učiniti vezano za to. Ova osjetljivost može biti pozitivan znak, ali može i užasno utjecati na njega ako to dopusti.

1 – Riba – žena: Omogućuje da sve utječe na nju

Ljubazna i emocionalna žena Riba ima slične tendencije kao i muškarac rođen u ovom znaku. Ona je emotivna i sve osjeća punim srcem. Ona voli potpuno i bez obzira na sve. Njezina osjetljivost može biti njezin stup snage, ali može je i povrijediti na druge načine.

Njezina mašta ne poznaje granice i vrlo je kreativna, ali i organizirana profesionalno i osobno. Ona također misli da kontrolira svoje osjećaje, kad u stvari život pokazuje da to nije tako. Laž koju govori žena Riba je to da ona ne dopušta da izvanjske stvari utječu na nju, ali zapravo sve utječe na njeno srce, priznala ona to ili ne.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

Facebook komentari