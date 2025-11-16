Kraj starog ciklusa: Pet znakova Zodijaka prolazi kroz najdublju duhovnu promjenu do siječnja/januara 2026.

Za pet horoskopskih znakova ovo razdoblje nosi posebno duboku transformaciju – onu koja dotiče samu srž duše. Oni će do siječnja/januara 2026. proći kroz fazu intenzivnog osobnog rasta, suočavanja s istinom i otpuštanja svega što je postalo tijesno. U nastavku saznajte jeste li među njima i što vam donosi ova promjena.

U zraku se već osjeća promjena – onaj tihi nemir koji dolazi prije preokreta. Možda ne možete točno odrediti što se događa, ali osjećaj da se nešto u vama i oko vas pomiče postaje sve jači. To nije slučajnost.

Između studenog/novembra 2025. i siječnja/januara 2026. počinje jedno od najvažnijih razdoblja ovog desetljeća. Astrološki, ovo je prijelaz između starog i novog ciklusa, trenutak kada se razgrađuju obrasci koji su dugo držali vašu energiju zatvorenom. Sve što više ne rezonira, polako odlazi. Sve što je zrelo za rast – dobiva prostor.

Neki će kroz ovaj period proći tiho, gotovo neprimjetno, dok će drugi osjetiti snažan potres koji ih usmjerava prema potpuno novom poglavlju. Za pet horoskopskih znakova ovo razdoblje nosi posebno duboku transformaciju – onu koja dotiče samu srž duše.

Oni će do siječnja/januara 2026. proći kroz fazu intenzivnog osobnog rasta, suočavanja s istinom i otpuštanja svega što je postalo tijesno. U nastavku saznajte jeste li među njima i što vam donosi ova promjena.

Blizanci

Blizanci su poznati po oštrini uma, brzom razmišljanju i lakoći u komunikaciji. Uvijek ste u pokretu, znatiželjni i spremni istraživati sve što vas okružuje. Međutim, u mjesecima koji dolaze, mentalni svijet ustupa mjesto emocionalnom.

Od studenog/novembra 2025. do siječnja/januara 2026. naglasak se pomiče s glave na srce. Pojavljuje se unutarnji glas koji postaje jači od svake racionalizacije. Uobičajene distrakcije više ne pružaju olakšanje, a površni razgovori gube smisao. Počinje vas zanimati istinska povezanost – ona koja ne počiva na duhovitosti i brzini, već na iskrenosti i prisutnosti.

To može biti zbunjujuće, posebno ako ste navikli ostati na mentalnoj razini kako biste izbjegli previše emocija. No sada vam svemir šalje situacije koje vas pozivaju da osjetite. Netko bi vam mogao postaviti pitanje koje vas zatekne – pitanje zbog kojeg se danima vraćate u sebe tražeći odgovore.

Retrogradni Merkur do 29.11. dodatno naglašava potrebu za jasnijom komunikacijom. Nesporazumi s bliskim osobama neće biti slučajni – oni će vam pokazati gdje govorite da biste izbjegli istinu i gdje se pretvarate da ste „dobro“ kada niste.

Blizanci, vaša transformacija dolazi kroz iskrenost. Vrijeme je da govorite srcem, da izrazite svoje osjećaje bez straha da će vas netko pogrešno shvatiti. To ne znači da trebate odustati od svoje vedrine, već da naučite biti prisutni i kada stvari nisu lake.

Kako mjeseci budu prolazili, primijetit ćete da su neki odnosi postali dublji, dok drugi nestaju jer se više ne temelje na istinskoj povezanosti. Naučit ćete da prava bliskost ne dolazi iz riječi, već iz sposobnosti da ostanete otvoreni.

Do kraja siječnja/januara osjećat ćete se emocionalno zrelije nego ikada prije. Vaša snaga više neće biti u tome da sve znate, već da sve osjećate.

Rak

Rak je znak koji traži sigurnost, povezanost i toplinu. Dom i obitelj predstavljaju središte vašeg svijeta. No između studenog/novembra 2025. i siječnja/januara 2026. dolazi vrijeme kada se te strukture mijenjaju.

Možda će se promijeniti Vaša obiteljska dinamika, odnos s partnerom ili čak mjesto stanovanja. Ono što je nekoć bilo sigurno, može se početi mijenjati, a ta promjena vas može uznemiriti. No, to nije gubitak – to je poziv na dublje samopouzdanje.

Svemir sada želi da shvatite da istinska sigurnost ne dolazi izvana. Nije u zidovima doma, nije u tuđem odobravanju – već u Vašoj sposobnosti da sami sebi budete oslonac.

Pun Mjesec u Blizancima 5.12. osvjetljava Vaš emocionalni svijet i odnose. To je trenutak kada trebate izraziti ono što ste dugo zadržavali. Ako osjećate neizrečene emocije prema nekome, sada ih izgovorite. Ranjivost je Vaš put prema oslobođenju.

Možda ćete morati otpustiti nešto što vam je nekad bilo dragocjeno – vezu, naviku, staru ideju o sebi. No kroz to otpuštanje rađa se nova snaga. Učite da ne trebate druge da biste se osjećali potpuni.

Astrološki, ovo je faza dubokog emocionalnog iscjeljenja. Senzitivnost koju često vidite kao slabost postaje izvor vaše moći. Kada se ne borite protiv promjene, nego joj dopustite da vas preoblikuje, otkrivate da ste otporniji nego što ste mislili.

Kroz ovo razdoblje naučit ćete da pustiti ne znači izgubiti. Naprotiv – to znači otvoriti prostor za ono što vam zaista pripada. Do siječnja/januara 2026. imat ćete jasniji osjećaj unutarnjeg mira i dublje razumijevanje onoga što vam je zaista dom.

Vaše srce postaje vaše utočište. Kad to shvatite, ništa izvana vas više ne može destabilizirati.

Lav

Lav uvijek nosi svjetlo. To je znak koji prirodno privlači pažnju, donosi toplinu i inspiraciju drugima. No, razdoblje između studenog/novembra 2025. i siječnja/januara 2026. poziva vas da se zapitate – tko ste Vi kad pozornica utihne?

Ovo je faza introspekcije. Ne gubite sjaj, ali mijenjate izvor svjetla. Do sada ste često bili oslonac drugima, onaj koji motivira, podržava, unosi snagu u svaku situaciju. No sada svemir traži da tu toplinu okrenete prema sebi.

Mogli biste doživjeti situacije koje vas tjeraju da sagledate sebe bez uloga i titula. Možda kroz kritiku koja vas pogađa dublje nego što biste željeli, možda kroz promjenu statusa, posla ili odnosa. To nisu kazne, već ogledala.

Neki pripadnici znaka osjetit će umor od stalne potrebe da budu jaki. Možda ćete po prvi put dopustiti sebi da ne znate, da ne vodite, da se samo prepustite. U tome leži vaša nova snaga – u autentičnosti, a ne u savršenstvu.

Astrološki, ovaj period potiče redefiniciju pojma „snage“. Ona više nije u tome da sve izgleda besprijekorno, već da se usudite biti stvarni. Ljudi koji vas okružuju sada vas mogu vidjeti u novom svjetlu – toplijem, iskrenijem, dubljem.

Možda ćete shvatiti da su neki odnosi postali jednostrani, da ste davali više nego što primate. Ili da ste održavali imidž koji vam više ne donosi ispunjenje. Ova spoznaja neće biti lagana, ali će biti oslobađajuća.

Svemir vam ne oduzima sjaj – samo vam pokazuje da on ne ovisi o vanjskim faktorima. Pravo svjetlo dolazi iznutra, kada dopustite sebi da budete ranjivi.

Kroz naredne mjesece otkrivate novu verziju sebe – onu koja vodi iz srca, a ne iz potrebe da bude savršena. I upravo ta verzija postaje magnetična, privlačeći istinske veze i prilike koje odražavaju Vašu stvarnu energiju.

Djevica

Djevica je znak reda, strukture i kontrole. Volite kada stvari imaju smisla i kada plan funkcionira. Vaša potreba za organizacijom proizlazi iz želje da svijet učinite stabilnim i sigurnim. No, između studenog/novembra 2025. i siječnja/januara 2026., život će vas potaknuti da se opustite i pustite tok da vas vodi.

Ovo razdoblje donosi promjene koje se ne mogu predvidjeti. Situacije koje ste godinama držali pod kontrolom počinju se mijenjati, a planovi koji su se činili sigurnima mogu se neočekivano raspasti. To ne znači da nešto gubite – to znači da vas svemir oslobađa od pretjerane napetosti.

Možda će se u karijeri pojaviti zastoj, promjena u suradnji ili ulogama. Možda ćete u vezi shvatiti da više ne možete funkcionirati po starom obrascu. Ili ćete jednostavno primijetiti da vas umor hvata sve češće jer pokušavate kontrolirati previše stvari odjednom.

Svemir vas sada uči da ne mora sve biti savršeno da bi bilo ispravno. Ponekad je najveći čin mudrosti u tome da se ne borite s okolnostima, već da im dopustite da se razvijaju. Kad otpustite potrebu za kontrolom, stječete slobodu kakvu niste ranije poznavali.

Astrološki, ovo je vrijeme kada trebate zamijeniti perfekcionizam autentičnošću. Vrijeme je da priznate da nije Vaša vrijednost u besprijekornosti, već u iskrenosti prema sebi.

Ako ste dugo potiskivali emocije kako biste zadržali red, sada one traže izlaz. Ne znači da ćete izgubiti stabilnost – naprotiv, dobit ćete dublju. Stabilnost koja dolazi iz unutarnjeg povjerenja, a ne iz planiranja svakog koraka.

Kroz ovo razdoblje učite da je pogreška samo put prema većoj jasnoći. Kad prestanete pokušavati sve popraviti, primijetit ćete da se stvari počinju slagati same.

Do siječnja/januara 2026. shvatit ćete da ono što je stvarno – ne mora biti savršeno. A upravo u toj jednostavnosti pronaći ćete mir koji ste dugo tražili.

Škorpion

Škorpion je sinonim za transformaciju. Malo koji znak zna bolje od vas što znači prolaziti kroz duboke unutarnje promjene. Prošli ste kroz vlastite sjene i naučili kako iz pepela ponovno izgraditi sebe.

No posljednjih mjeseci možda ste osjećali zatišje. Kao da ste zadržavali svoju moć, skrivali snagu kako biste zaštitili sebe ili druge. Od studenog/novembra 2025. ta energija se mijenja. Vrijeme je da ponovno stanete u vlastitu istinu.

U ovom razdoblju pojavit će se situacije koje vas pozivaju da progovorite. Možda ćete morati izreći ono što ste dugo šutjeli. Možda ćete stati u svoju snagu i postaviti granice tamo gdje ih niste imali.

Ne radi se o borbi ni sukobu, već o jasnoći. Mars, vaš vladar, budi u vama hrabrost da izrazite ono što ste predugo držali u sebi. Ako se pojave sukobi, shvatite ih kao znakove buđenja. Oni vam pokazuju gdje ste još uvijek potisnuti, a gdje ste spremni osloboditi se.

Možda će vas kontaktirati netko iz prošlosti, podsjećajući na stara iskustva. Ili ćete osjetiti da se u vama budi potreba da prekinete s obrascima koji su vas držali zarobljenima – krivnja, sumnja, samokritika.

Ovi mjeseci donose iscjeljenje, ali ne kroz dramu, već kroz mirnu odlučnost. Shvatit ćete gdje ste smanjivali sebe kako bi drugima bilo lakše, gdje ste skrivali svoju dubinu da ne biste bili „previše“.

Ova faza je poziv da prestanete ispričavati se zbog svoje snage. Vaš intenzitet nije prijetnja, već dar. Kad ga prihvatite, privući ćete ljude koji vas mogu doista razumjeti – one koji ne bježe od vaše dubine, već je poštuju.

Transformacija koja dolazi nije eksplozivna, nego tiha i stabilna. Polako, ali sigurno vraćate snagu i povjerenje u sebe. Do siječnja/januara 2026. osjećat ćete se autentičnije i slobodnije nego dugo vremena.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

