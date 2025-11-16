Zašto jednog Strijelca baš ništa ne može slomiti?

Strijelci su borci za moral i pravdu, duša im je protkana karizmom koja može pomaknuti planine. Svi ljudi rođeni u ovom znaku su u svojoj biti vrlo moralni i pošteni, teško da će nekoga prevariti, a zbog svoje naivne dječje prirode, često sami bivaju prevareni. Najljepše od svega je što se nikada ne razočaraju, već samo nastave uz dobro poznatu parolu – idemo dalje.

Zanimljivo da je ovo znak koji posjeduje jedan nepresušni izvor optimizma i nade. Ljudi rođeni u ovom znaku nikada ne prestaju vjerovati u svoj put, snove ili neki njihov cilj.

Nema te stvari koja ih može slomiti ili baciti u očaj. Uvijek zrače srećom i teško je na njihovom licu vidjeti bol ili tugu. Ako se nekom i dogodi da ovo nasmijano lice zatekne u stanju tuge, taj bolni prizor je gori za promatrača nego za samog Strijelca.

Kada vidite suzu u oku ovog djeteta Jupitera, ruše vam se svi ideali, jer je Strijelac taj koji vam je davao optimizam, poticaj, vjerovao u vas, u ljubav, Boga i dobrotu.

Strijelac je deveti znak Zodijaka, stanuje u kući filozofije, religije, učenja, dalekih putovanja, nade i vjere. Zato su ljudi rođeni u ovom znaku vrlo širokih shvaćanja, cijelog života filozofiraju, vjeruju i zrače nečim božanskim.

Učenje je za njih hrana, ma o kakvom tipu pripadnika ovog znaka se radilo, nižem ili višem. Viši tip Strijelca će jako puno putovati, učiti, zračiti pozitivnom energijom i ljubavlju, bit će susretljiv i obavezno ćete od ovakvih ljudi puno naučiti, dobiti puno energije i podrške.

Najviše će vas podržavati na putu duhovnog razvoja i nikada vas neće osuditi ni za što.

Ovo je jedan životni avanturist koji podrazumijeva duhovno napredovanje i razvoj na svom putu. Strijelci su vrlo uspješni kao sportaši, timski su igrači, koji svoj entuzijazam unose u cijelu ekipu.

Niži tip znaka možda neće završiti visoke škole, ali će svakako steći znanje kroz iskustvo i avanture. To je veliki dobričina koji je zainteresiran za svijet i ljude oko sebe.

Duša im je protkana karizmom koja može pomaknuti planine, oni su pokretači duhovnih i religioznih grupa.

Muškarci rođeni u ovom znaku su poznati kao vječiti neženje. Većina njih se nikada ne oženi ili to uradi u kasnijem dobu. Oduzeti slobodu ovom čovjeku je nemoguće. Brak je za njih samo forma nametnuta od drugih, pravila koja u njemu bude bunt i revolt.

Kroz veze uči, studira i filozofira, a najvažnije je iskustvo koje stječe na tom putu. Strastven je ovo muškarac, koji kad se zaljubi može biti impulzivan, ali gotovo uvijek iskren. Čak i ako zaluta u neku avanturu, on će partnerici reći istinu, što ga često može koštati puno pa često ostane bez voljene žene.

Brzo se ljute i vrlo su ljubomorni u vezi, naglih reakcija, pokreta i vrlo glasni. Sreća pa ih sve brzo prođe. Sviđaju mu se lijepe žene, uvijek nasmijane, koketne, ne pretjerano seksualne.

(Događa se da pošteni i pravedni Strijelac pođe životnom stranputicom. Tada se okreće razvratu, nemoralu, poroku i pretvara se u svoju suprotnost.)

Žena rođena u ovom znaku je prava vatra. Ona nikad ne zna što točno hoće, ali uvijek vrlo dobro zna što neće. Nestalne je prirode, avanturističkog duha, uvijek nasmijana, jake karizme koja se širi prostorom gdje god da se pojavi. Ima glasan i zarazan smijeh i gotovo dječji pogled.

Kada se naljuti, a zna se brzo naljutiti, tada grmi i sijeva. Zanimaju je muškarci koji je neće gušiti i koji će je podržavati u svim njenim ludostima.

Ako u vezi ili braku nema ideala o kojem su maštale, ruše sve i odlaze u novu avanturu.

Ove žene se udaju najmanje dva puta i nemaju predrasude. Cijelog života maštaju o princu na bijelom konju, slično kao žene u znaku Riba, samo što za razliku od njih one i uspiju ostvariti svoj ideal jer imaju jaču vjeru.

Privlači ih sve što ima veze s pravdom, religijom, školstvom, duhovnošću, drugim svjetovima i civilizacijama. Vole se oblačiti po posljednjoj modi, isto koliko vole i putovati.

Maštovite su i vrlo kreativne. Pošto njeguju ono duhovno u sebi cijelog života, dugo ostaju mlade, piše novodoba.org.

