Parfem koji osvaja muškarce: Imate li ih na polici?

Neki parfemi na koži žene djeluju kao nevidljivi magnet, privlače pažnju bez truda i ostavljaju utisak koji traje dugo nakon što ona ode.

Ako tražite parfem koji će vas učiniti nezaboravnom, ovo su mirisi koji muškarcima jednostavno ne izlaze iz glave.

YSL Black Opium – miris zavodljivosti

Topla kombinacija kafe, vanilije i bijelog cvijeća stvara efekat senzualnosti i samopouzdanja. To je parfem koji se pamti, savršen za večernje izlaske i trenutke kada želite biti primijećeni.

Carolina Herrera Good Girl – “dobra djevojka” s tajnom

U prepoznatljivoj bočici u obliku štikle krije se miris koji spaja kontraste: slatku tonku, moćni jasmin i zavodljivi kakao. Upravo ta mješavina nježnosti i snage čini ga jednim od omiljenih muških izbora, prenosi Avaz.

Dior Hypnotic Poison – neodoljiva misterija

Ime sve govori. Ovaj parfem obavija kožu notama badema, vanilije i mošusa, stvarajući efekat topline i zavodljivog prisustva. Muškarci ga opisuju kao “miris koji mami da se približiš”.

Chanel Coco Mademoiselle – elegancija koja osvaja

Ako postoji parfem koji simbolizira sofisticiranost i ženstvenost, to je ovaj klasik. Note pačulija, ruže i citrusa čine ga idealnim za žene koje zrače samopouzdanjem i osvajaju bez mnogo riječi.

Tom Ford Black Orchid – luksuz koji opija

Ovaj parfem nije za svaku priliku – ali jeste za svaku ženu koja zna svoju moć. Duboke note crne orhideje, tamne čokolade i tamjana stvaraju bogat, seksi miris koji ostaje u sjećanju.

Lancôme La Nuit Trésor – ljubav na prvi miris

Slatkast, romantičan i dugotrajan – savršen spoj karamele, ruže i pačulija. To je parfem koji ostavlja trag i nakon što se osmijeh ugasi, a pogled zadrži.

Parfem nije samo miris – to je emocija, sjećanje i način da ostavite utisak bez riječi. Odaberite onaj koji najviše liči na vas, jer samo tada će zaista djelovati kao magnet, prenosi Lepa i srećna

