Trik sa pjenom za brijanje olakšat će vam čišćenje toaleta: Pogledajte šta trebate uraditi

Riječ je o upotrebi kreme za brijanje za čišćenje WC-a, pločica i područja oko WC školjke. Ovaj trik navodno uklanja neugodne mirise urina i ostavlja keramiku savršeno čistom, bez puno truda.

Jedna domaćica koja je podijelila svoje iskustvo sa širom zajednicom na internetu rekla je: “Imam tri mala dječaka i svaki drugi dan čistim kremom za brijanje kako bih se riješila neugodnih mirisa.” Mnoge druge domaćine potvrdile su da je ovaj trik pravi spas, posebno u kućama s malom djecom.Popularnost ove metode dodatno je porasla kada je mama Kay na Facebooku podijelila svoj trik: umjesto da koriste klasične krpe ili maramice za nanošenje pjene, ona je kremu za brijanje nanijela na metlu s dugom drškom, čime je ujedno mogla čistiti WC prostor, a da nije opterećivala svoja leđa. Ovaj inovativni pristup omogućuje temeljito čišćenje, dok istovremeno olakšava samu proceduru,piše Radiosarajevo

Kako je ovaj trik stekao ogromnu popularnost, na internetu su se pojavili brojni video materijali i tutoriali koji pokazuju kako pravilno primijeniti ovu metodu. Na YouTubeu možete pronaći mnoge savjete i trikove koji detaljno objašnjavaju kako najbolje koristiti kremu za brijanje u čišćenju kupaonice.

Bez obzira na to koliko je neobično, mnogi tvrde da je ovaj trik doista učinkovit i da pomaže u održavanju WC-a čistim i bez neugodnih mirisa, pa tako ni nije čudo što je postao pravi hit među domaćicama širom svijeta.

