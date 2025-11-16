Sedmični horoskop od 16. do 23. novembra: Ovnovima stiže novac, Djevice započinju novu vezu…

Ovan

Posao – Pokrenut će se pitanja nasljedstva i ostavštine, a odlučit ćete se i oročiti dio ušteđevine, uložiti je u investicijski fond ili osigurati imovinu. Moguće je povećanje zarade ili dodatni izvor prihoda.

Ljubav – Ljubavi ćete pristupati ozbiljno, ali i romantično, a ovaj spoj praktičnog i racionalnog s jedne te neobuzdanih strasti s druge strane djelovat će poput magneta na suprotan spol. Ako ste u vezi, vrzmat će vam se po glavi misli o braku i roditeljstvu.

Zdravlje – Bit ćete spremni na edukaciju kada su posrijedi zdravlje, prehrana i lijekovi. Mogli biste posjetiti liječnika radi redovite kontrole, pribavljanja uputnice ili mjerenja pritiska. Često ste pod stresom pa odmarajte.

Bik

Posao – Nervirat će vas gužva i užurbanost gomile, nezadovoljne stranke, zahtjevni šefovi i nekorektni saradnici. Bilo kakvo odskakanje od normale nije preporučljivo i zato pazite šta činite.

Ljubav – Venerin položaj neće vam ići u prilog. Bit će dana kad će vam se činiti da vas okovi veze i braka guše, pa će vam više od svega trebati mir i tišina. Izdržite sve što se bude događalo još ovu sedmicu jer uskoro sve će se promijeniti nabolje.

Zdravlje – Vladavina Škorpije utjecat će na podložnost nervozi. Ne zapostavljajte važnost vitamina, voća i povrća. Imunitet će vam biti oslabljen, pa ćete morati liječiti prehladu ili virozu popraćenu povišenom temperaturom.

Blizanci

Posao – Svaki uspjeh bit će vaših ruku djelo. Eventualne kadrovske promjene u vašoj kompaniji ići će vam naruku. I dok se drugi budu osjetili oštećenima, vi nećete imati razloga za zabrinutost.

Ljubav – Kratka putovanja, poznanstva sklopljena na poslu ili na mjestima na kojima dobivate neke usluge, pomoć ili savjete, rezultirat će snažnim simpatijama, a za mnoge i novim ljubavnim počecima. Bračni su odnosi osvježeni naletima strasti.

Zdravlje – Venera u vašem polju zdravlja upućuje na potrebu da se više uređujete, posjetite frizerski i kozmetički salon ili nabavite nove preparate za njegu kože. Neki će svoje tegobe rješavati bioenergetskim tretmanima.

Rak

Posao – Ništa vam neće biti teško uraditi i gotovo da neće postojati zadatak koji nećete biti u stanju obaviti. Uživat ćete u izazovima, što cilj bude teže osvojiv, bit će vam zanimljiviji.

Ljubav – Ma koliko bili nezadovoljni partnerom, vezom ili brakom, nećete biti spremni na radikalne pomake, naprimjer raskid. Povezani ste dubokim sponama. Usprkos jakim pritiscima, činit će vam se da je vaš partner na neki način postao neodjeljivi dio vas.

Zdravlje – Zahvaljujući vašem optimizmu i pozitivnom stavu, nivo energije bit će povećan. Vladavina Škorpije istaknut će vaše najbolje osobine, pa ćete plijeniti pažnju svojom energičnošću i komunikativnošću.

Lav

Posao – Budite promišljeni, dobro organizirani i pridržavajte se planova i dogovora. Odnosi s partnerom, saradnikom ili širom poslovnom javnosti sve su lošiji i neko bi vam se mogao otvoreno suprotstaviti.

Ljubav – Prije nego nešto kažete, dobro promislite. Povlačit ćete se u sebe i imati osjećaj da veza s partnerom nije to što vam treba, no sve vaše sumnje i strahovi bit će neutemeljeni. Zadržite prisebnost i ne iznosite optužbe ukoliko nemate argumenata.

Zdravlje – Vitalni ste i energije imate dovoljno, ali će vas mučiti česte promjene raspoloženja, mrzovolja i nesanica. Koncentracija vam neće biti na visini zadatka pa ćete poslove obavljati otežanije nego inače.

Djevica

Posao – U poslovnim kontaktima ste samouvjereni i ne dopuštate da vas obeshrabri zavist saradnika. Mogli biste otići na poslovni put, seminar ili stručno predavanje u drugi grad, pa i inozemstvo.

Ljubav – Naklonjena Venera će ubrzati rađanje osjećaja i strasti, pa će se nesporazumi s voljenom osobom pozitivno riješiti. Samci, otvorenošću u osjećajima razbijte sve sumnje druge strane, jer je to najbolji način da veza započne na zdravim temeljima.

Zdravlje – Svjesni važnosti redovitog vježbanja, upisat ćete se u teretanu ili na aerobik te u rekordnom roku vratiti izgubljenu kondiciju. Psihički ćete biti odlično, ali oneraspoložit će vas neke porodične neprilike.

Vaga

Posao – Sedmica je pogodna za radove u kući, preuređenja, kupovinu novog namještaja, ali i tehnike, informatičke opreme i automobila. Riješit ćete se nekih dugova i ostvariti nove mogućnosti za zaradu.

Ljubav – Zajednički izlasci s partnerom osigurat će vam status skladnog para. Doimat ćete se kao da ste stvoreni jedno za drugo. Oni među vama koji se nalaze u problematičnim vezama i brakovima, mogli bi se naći u zagrljaju druge osobe.

Zdravlje – Puni ste energije i željni novih iskustava. Prijatelji bi vas mogli nagovoriti da se okušate u za vas netipičnim aktivnostima, ali izbjegavajte prevelike napore i vratolomije. Budite oprezni u prometu!

Škorpija

Posao – Bit ćete obasuti simpatijama utjecajnih ljudi pa to iskoristite za nove poslove. Za rad ćete biti javno pohvaljeni. Studentima i đacima planete povećavaju koncentraciju i sposobnost pamćenja.

Ljubav – Venera će istaknuti vašu zavodljivost i tjelesne atribute, a njen prolazak kroz vaš znak zasigurno neće proći barem bez jednog važnog ljubavnog događanja ili promjene. Za neke će to biti nova ljubav, a za druge pak zaruke ili vjenčanje.

Zdravlje – Vladavina vašeg znaka bit će zaslužna za vaš odličan imunitet i otpornost. Pripazite samo da ne pretjerate u hrani, naročito u slatkišima. Ako ste odlučili dijetom skinuti kilograme, ovo su odlični dani za to.

Strijelac

Posao – Radit ćete pod otežanim uvjetima uz česte promjene rokova i prioriteta. Nemojte dopustiti da vas iz takta izbace oni koji se tvrdoglavo pridržavaju zastarjelih pristupa poslovanju.

Ljubav – Ljubavnu krizu uvjetovat će nedostatak povjerenja i sumnjičavost. Oštro ćete se usprotiviti partnerovom mišljenju kada ono neće biti po vašem ukusu. Vaše mane izaći će na vidjelo, a svojim ponašanjem provocirat ćete suprotnu stranu na prepirku.

Zdravlje – Bit ćete podložni stresu, a vaš će organizam tražiti više sna i odmora. Mogli biste posjetiti liječnika i odagnati neke sumnje. Bol u leđima upozoravat će na loš položaj prilikom spavanja ili na nekvalitetni madrac.

Jarac

Posao – Poboljšat ćete komunikaciju sa šefovima, što će pridonijeti kvalitetnijem poslovanju. Otvorite se za nova iskustva. Ulaganje u nešto što vam dosad nije donosilo dobit, pokazat će se kao pun pogodak.

Ljubav – Ako ne fizički, duhom i osjećajima bit ćete negdje drugdje. Ovo se osobito odnosi na one koji održavaju vezu na daljinu. Poželjet ćete promijeniti takvo stanje stvari. Poduzet ćete konkretne korake s ciljem selidbe u grad voljene osobe ili obrnuto.

Zdravlje – Snažni imunitet jamčit će dobro zdravlje i jaku kondiciju. Nećete pogriješiti ako se posvetite vježbanju i sportu. Bit ćete iznimno društveni, širit ćete pozitivnu energiju pa će vas mnogi pozivati na izlaske.

Vodolija

Posao – Bit ćete usmjereni na svoj autoritet i ugled. Neki će to procijeniti kao vašu taštinu i potrebu da vam se neprestano ugađa. Ne zamjerajte se drugima, kontrolirajte svoje burne reakcije.

Ljubav – Upoznavat ćete mnoga nova lica, ali moglo bi vam se dogoditi da vas zavodi osoba koja je u braku, dugoj vezi ili neko ko je nedavno okusio gorko ljubavno razočarenje. Snažna tjelesna privlačnost prema vašoj novoj simpatiji, bit će jača od razuma.

Zdravlje – Skloni se mračnim raspoloženjima i sve doživljavate u negativnom svjetlu. Okružite se voljenim osobama koje će vam pomoći da skrenete misli na vedrije teme. Najviše energije odnosit će vam poslovni stres.

Ribe

Posao – Komunicirajte s ljudima iz drugih sredina, usavršavajte se. Neka iza vaših riječi stoji rad. Posvetite se aktivnostima vezanim za ličnu promociju, ostvarivanje novih kontakata i širenje poslova.

Ljubav – Planete kumuju poznanstvima s osobama koje nisu iz vašeg grada ili mjesta. Moglo bi se dogoditi da ljubavnu vezu održavate putem mobitela, interneta ili e- mail poruka. Ribe u braku postat će nježnije i romantičnije prema partneru.

Zdravlje – Odgovarat će vam laganije aktivnosti, poput šetnje, joge ili pilatesa. Naklonjeni Mars dat će vam obilje fizičke energije pa ćete biti izdržljiviji nego inače. Krasit će vas i sjajno raspoloženje, prenosi Avaz.

