Podržava rad mozga, poboljšava koncentraciju i pamćenje: A ovaj čaj rijetko pijemo

Štiti naš mozak od preranog starenja

Bijeli čaj je napitak koji svoje osobine duguje izuzetno nježnom procesu proizvodnje. Za njegovu izradu koriste se mladi pupoljci listova čaja prekriveni srebrnastom dlačicom. Oni se suše odmah nakon branja, bez fermentacije i dodatne obrade, zahvaljujući čemu zadržavaju maksimum nutritivnih vrijednosti.

Polifenoli i katehini sadržani u bijelom čaju djeluju kao prirodni zaštitni štit organizma. Pomažu neutralizirati slobodne radikale odgovorne za starenje ćelija, a ujedno podržavaju srce i kardiovaskularni sistem.

Ove supstance također mogu učinkovito ograničiti oštećenja nervnih ćelija i zaštititi mozak od preranog starenja.

Napitak od bijelog čaja može također sniziti nivo „lošeg” holesterola, smanjujući rizik od ateroskleroze i bolesti krvnih sudova.

Prirodni eliksir mladosti i smirenosti

Redovno ispijanje bijelog čaja donosi brojne zdravstvene prednosti. Zahvaljujući sadržaju vitamina C i vitamina B-grupe jača imunitet, poboljšava koncentraciju i ublažava stres. Fluor i mangan koji se u njemu nalaze podržavaju zdravlje zuba, kostiju i zglobova, dok protuupalno djelovanje pomaže u borbi protiv infekcija i mišićne napetosti.

Vrijedi znati i da ovaj napitak pozitivno utiče na kožu – čisti organizam od toksina, usporava proces starenja i poboljšava elastičnost kože. Koristi se i spolja, jer ima antibakterijska i antigljivična svojstva, pa se često primjenjuje i u prirodnoj kozmetici.

Kako pravilno pripremiti bijeli čaj?

Da bi se u potpunosti iskoristio njegov potencijal, važno je zapamtiti ispravan način pripreme. Jedna kašičica suhog čaja prelije se vodom temperature oko 80°C i ostavi 2–5 minuta. Također vrijedi znati da se isti listići mogu prelijevati i do tri puta – svaki naredni napitak bit će nježniji, ali i dalje vrijedan.

Bijeli čaj može se piti dva do četiri puta dnevno. Blag je za želudac i ne izaziva nuspojave, sve dok se njime ne zamjenjuje voda u svakodnevnoj prehrani. Umjerenost je ključ – prekomjerna količina polifenola može otežati apsorpciju određenih vitamina i minerala, pa ga je najbolje uključiti kao zdravo dopunsko osvježenje u dnevnoj hidrataciji, prenosi Novi.

