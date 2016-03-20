Za 3 horoskopska znaka počinje novo poglavlje 14. novembra 2025: Da li ste vi na spisku?

Škorpija: Vraćate svoju snagu i otvarate nova vrata

Poravnanje Mjeseca i Jupitera donosi vam talas unutrašnje jasnoće i lične moći. Vi ste jedan od tri najpovlaštenija znaka 14. novembra. Tog dana shvatićete da prepreke koje su izgledale ogromno odjednom više nemaju težinu. To je jasan znak da ste sazreli, promijenili se i evoluirali. Vaša intuicija nikad nije bila snažnija, a univerzum vam poručuje: oslonite se na nju. Pred vama se može otvoriti nova prilika – ona koja širi vaše horizonte i donosi jedno od najinspirativnijih iskustava u posljednje vrijeme. Tražili ste transformaciju, a sada vam dolazi na vrata. Ovo je dan optimizma, hrabrosti i oslobađanja od strahova. Novo poglavlje započinje upravo sada.

Strijelac: Vaša energija privlači promjene poput magneta

Vaš optimizam je vaša najveća snaga, a potrebno je vrlo malo da vam podigne energiju. A 14. novembra, zahvaljujući poravnanju Mjeseca i Jupitera, ta energija postaje još snažnija. U vašem životu rađa se nova faza, a vi je pokrećete vjerovanjem u sebe. Vidite stvari jasnije, donosite odluke hrabro i osjećate potrebu da djelujete. A kada postupate iz entuzijazma i vizije, ništa vas ne može zaustaviti. Transformacija je proces, ali kod vas se ubrzava. Nastavite da radite ono u čemu ste najbolji: sanjajte, stvarajte i koračajte naprijed punom snagom. Imate sve što vam je potrebno – i zato ste jedan od tri najsretnija znaka ovog datuma.

Jarac: Univerzum vam otvara put naprijed

Kada se Mjesec poravna s Jupiterom, osjećate kao da ste tačno tamo gdje treba da budete. Odjednom, stvari koje su izgledale daleko postaju ostvarive i konkretne. Ovo je dan kada uočavate prave prilike tamo gdje ste ranije vidjeli samo prepreke. Odlično raspoloženje i dobro unutrašnje stanje igraju veliku ulogu – vaš pozitivan stav vas vodi ka novom početku punom obećanja. Vaše strpljenje i upornost, dobro poznate osobine Jarca, univerzum nagrađuje plodnim novim poglavljem. Vaša ambicija se spaja s talentom i istrajnošću, donoseći stabilnu i dugotrajnu promjenu. Spremni ste, a univerzum to prepoznaje. I zato ste jedan od tri najsretnija znaka 14. novembra, prenosi Novi.

Facebook komentari