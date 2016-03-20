Nepozvani gosti u vašem ormaru: Kako zaštititi odjeću od moljaca

Njihove larve posebno vole prirodne materijale poput vune, kašmira, svile i krzna, a šteta se obično primijeti tek kada je već kasno. Srećom, postoje metode koje mogu spriječiti ovaj problem.

Temeljito čišćenje ormara

Najvažnije je ukloniti prašinu i skrivene larve iz svakog ugla. Preporučuje se potpuno pražnjenje ormara, detaljno usisavanje i brisanje svih površina.

Posebnu pažnju treba obratiti na tamne, neugledne dijelove ormara jer su to mjesta koja moljci najviše vole. Također, poželjno je povremeno povući vješalice, protresti odjeću i prozračiti prostor.

Pravilno skladištenje odjeće

Hermetički zatvorene plastične kutije ili vakuumske vreće, posebno su bitne za sezonske komade. Prirodni materijali su najosjetljiviji i stoga ih treba zaštititi od kontakta s prašinom i vlagom.

Prirodni repelenti – mirisna barijera

Lavanda, ružmarin, lovorov list, klinčić i cimet često se preporučuju kao učinkoviti, potpuno prirodni načini za odbijanje moljaca. Mogu se koristiti u malim platnenim vrećicama, blokovima ili kao eterična ulja.

Tretiranje odjeće ekstremnim temperaturama

Za odjeću koja se ne može prati, efikasan trik koji se često savjetuje je zamrzavanje. Komad odjeće se stavi u plastičnu vreću i drži u zamrzivaču na vrlo niskoj temperaturi otprilike dvije sedmice. Za tkanine koje mogu podnijeti toplinu, pranje na višim temperaturama također uništava jajašca i larve.

Redovna kontrola i rano otkrivanje

Feromonske zamke za moljce vrlo su korisne za nadzor. Dok privlače samo mužjake, pomažu vam da na vrijeme uočite postojanje problema. Dovoljno je postaviti jednu zamku u ormar ili spavaću sobu i pratiti da li se pojavljuju uhvaćeni moljci.

Također se preporučuje provjeravanje presavijenih komada, krajeva, džepova i mjesta gdje se tkanina preklapa jer upravo tu se larve najčešće skrivaju.

Čista odjeća

Moljce najviše privlači prljavština kao što su: ostaci znoja, masnoća ili hrane. Zato nikada ne spremajte odjeću bez pranja ili hemijskog čišćenja, pogotovo ako je od vune ili kašmira. Čista vlakna su im daleko manje zanimljiva.

Prostor oko ormara

Čak i ako održavate odjeću, moljci se ponekad zadrže u okolnim prostorima. Redovno usisavanje i čišćenje okoline smanjuje šanse da se ponovo pojave. Nakon usisavanja, vrećicu treba odmah izvaditi, zavezati i iznijeti van kuće.

