Horoskopski znakovi koji ne znaju lagati

U svijetu u kojem se često trudimo ublažiti istinu kako ne bismo povrijedili tuđe osjećaje, postoje ljudi koji za to jednostavno nemaju ni vremena ni strpljenja.

Astrologija nam otkriva da su neki horoskopski znakovi rođeni s nevjerojatnom sposobnošću da kažu točno ono što misle, bez filtera i uljepšavanja.

Njihova iskrenost može biti osvježavajuća, ali ponekad i bolna.

Ovan

Kao prvi znak Zodijaka, Ovan je poznat po svojoj direktnosti i nestrpljivosti.

Vladar Mars, planet akcije i rata, daje im energiju koja ne poznaje okolišanje.

Ako Ovna pitate za mišljenje, dobićete ga – odmah, sirovo i bez ikakvog uljepšavanja.

Oni ne vide smisao u gubljenju vremena na diplomatske igre i uvijene rečenice. Za njih je istina najbrži put od tačke A do tačke B.

Njihova brutalna iskrenost rijetko je zlonamjerna. Ovan jednostavno funkcioniše na principu „šta na umu, to na drumu“.

Neće analizirati kako bi njihove riječi mogle uticati na vas, već će reći ono što vide u trenutku.

Iako njihova direktnost može povrijediti, jedno je sigurno: s Ovnom uvijek znate na čemu ste, jer za njih su laži i pretvaranje potpuni gubitak energije.

Strijelac

Strijelac je vječni tragač za istinom, a njihov moto mogao bi biti „istina će vas osloboditi, ali će vas prvo možda malo naljutiti“.

Pod vladavinom Jupitera, planeta ekspanzije i filozofije, Strijelci imaju urođenu potrebu da govore ono što smatraju univerzalnom istinom, često zaboravljajući na društvene norme i takt.

Njihova iskrenost nema granica i često dolazi u obliku nespretnih komentara izrečenih u potpuno pogrešnom trenutku.

Za razliku od Ovna čija je iskrenost impulsivna, Strijelčeva je filozofska i pomalo naivna.

Oni iskreno ne razumiju zašto bi se neko uvrijedio na činjenicu. Reći će vam da vam nova frizura ne stoji ili da je vaša ideja loša, ne zato što vas žele povrijediti, već zato što misle da vam čine uslugu.

Njihov optimizam i dobronamjerni osmijeh često ublaže udarac, ali istina ostaje – brutalno iskrena.

Djevica

Djevice su majstori detalja i analize, a njihov oštar um primjećuje svaku nesavršenost.

Njihova iskrenost proizlazi iz duboke potrebe za redom, ispravnošću i poboljšanjem.

Kada Djevica daje svoje mišljenje, to je obično u obliku „konstruktivne kritike“ koja može zvučati prilično brutalno.

One ne dijele komplimente olako, ali će zato bez problema istaknuti svaku grešku.

Njihov cilj nije da vas ponize, već da pomognu. Djevica iskreno vjeruje da ukazivanjem na nedostatke čini uslugu i vama i svijetu oko sebe.

Bilo da je u pitanju pravopisna greška u vašem životopisu ili mrlji na košulji, one će to primijetiti i reći vam.

Njihova istina je precizna, praktična i bez emocija, što je upravo ono što je čini tako prodornom i teškom za progutati.

Iako nas njihove riječi ponekad mogu ubosti, Ovan, Strijelac i Djevica daju nam nešto neprocjenjivo – istinu bez filtera.

U svijetu punom uljepšavanja, njihova iskrenost je rijedak i vrijedan dar. Ako želite čuti pravo stanje stvari, sada znate koga trebate pitati – samo budite spremni na odgovor, prenosi Index.

