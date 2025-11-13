Svaštara

Jedan znak mora da igra igre na sreću do kraja 2025! Ima ogromne šanse za dobitak, a još dva znaka mogu da očekuju novac

Objavljeno prije 2 sata

Dok su pripadnicima jednog horoskopskog znaka odlični izgledi da se obogati zahvaljući pukoj sreći, dva imaju priliku da uvećaju svoju mjesečnu zaradu.

Planete, verovali ili ne, imaju veliki uticaj na to kako doživljavamo i privlačimo novac, piše glossy.

U astrologiji se finansijski potencijal često povezuje sa kretanjem Jupitera, planete sreće i ekspanzije, koja donosi prilike i širi ono što dotakne, pa tako i materijalno blagostanje. Venera, s druge strane, vlada luksuzom, uživanjem i našim odnosom prema novcu i vrijednostima. Kada su ove planete u harmoničnim aspektima, otvaraju se vrata za finansijski rast, dobitke i nove izvore prihoda.

S druge strane, Saturn nas uči disciplini, štednji i odgovornom upravljanju novcem, dok Uran donosi iznenadne obrte, ponekad neplanirane troškove, ali često i potpuno neočekivane dobitke. Zato nije slučajno da neki periodi u godini deluju “srećniji” od drugih jer planete tada jednostavno rade u našu korist.

Strijelac ima najbolje šanse da dobije na igrama na sreću

Možda mu neki tranziti nisu najpovoljniji, ali do kraja 2025. godine, zvezde najviše sreće, kada je riječ o dobitku, novcu i igrama na sreću donose Strijelcu!

Ovaj znak, kojim vlada srećni Jupiter, planete ekspanzije i blagostanja, ulazi u period koji mu konačno vraća vjeru u čuda. Do kraja godine, Strijelčevi bi mogli neočekivano da se nađu u situaciji da im se sudbina nasmiješi, bilo kroz dobitak, nasljedstvo, ili iznenadni priliv novca.

Posebno povoljan period za njih biće novembar i decembar, kada se nekoliko planeta nalazi u aspektima koji otvaraju finansijske mogućnosti.

Iako je šansa da baš oni osvoje loto mala, kao i za sve, Strijelčevima se savjetuje da vjeruju u intuiciju, i ako osete “da je dan dobar”, neka uplate tiket!

I Lav i Vodolija mogu da poprave finansijsku situaciju

Uz Strijelčeve, Lav i Vodolija takođe mogu očekivati povoljne finansijske prilike, ali ne nužno kroz igre na sreću kod njih se više radi o novim poslovnim ponudama, ulaganjima i projektima koji mogu doneti veće prihode.

🔮 Ukratko:

Strijelac ima najveće šanse za dobitak, jer je Jupiter na njihovoj strani,
Lav može da dobije nagradu za trud i hrabrost u poslu, a
Vodolija može da očekuje neočekivan priliv novca kroz saradnje i nove ideje.

Zvijezde ne garantuju bogatstvo, ali nagoveštavaju da sreća ponekad zaista umije da se nasmiješi onima koji vjeruju u nju.


