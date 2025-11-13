Prosinac/decembar 2025. donosi snažan zaokret: EVO ko ulazi u najdublje životne promjene!

Astrologinja Tamara Globa ističe da će prosinac/decembar 2025. posebno utjecati na tri znaka Zodijaka. Za njih se otvara mjesec u kojem će se odvijati procesi koji zahtijevaju unutarnju iskrenost, emocionalnu hrabrost i spremnost na promjene. Ono što će se pokrenuti tijekom ovog razdoblja može imati dalekosežne posljedice na privatni život, odnose, profesionalne planove i osobno sazrijevanje.

Rak

Rakovi ulaze u razdoblje u kojem će pitanja doma, obitelji i međusobne povezanosti doći u prvi plan. Prosinac/decembar donosi situacije u kojima će biti potrebno otvoreno razgovarati s članovima obitelji, a neki od tih razgovora mogu otkriti ono što se dugo izbjegavalo. Bit će važno ostati smiren, pristupiti svemu s razumijevanjem i ne žuriti s reakcijama.

Do sredine mjeseca može se pojaviti događaj ili informacija koja mijenja način na koji Rak gleda na svoje najbliže. Ta promjena nije nužno negativna, ali može proširiti perspektivu ili potaknuti procese koji su dugo čekali svoj trenutak.

Mnogi će upravo početkom prosinca/decembra jasnije vidjeti što žele graditi u obiteljskom okruženju i kako to postići.

Na području ljubavnih odnosa Rakovi ulaze u fazu u kojoj je naglasak na dubljoj povezanosti. Slobodnima se može pojaviti osoba iz nekadašnjeg kruga poznanstava — netko tko dosad nije bio u ulozi potencijalnog partnera, ali se sada otkriva u drugačijem svjetlu.

Oni koji su u vezi mogli bi razgovarati o planovima koji utječu na njihovu zajedničku budućnost, uključujući i teme stabilnog partnerstva ili proširenja obitelji.

Škorpion

Za Škorpione prosinac/decembar nosi fazu koja potiče povratak sebi i jasnije prepoznavanje unutarnjih potreba. Ovo je mjesec u kojem će se mnogi od njih svjesno udaljiti od vanjskih distrakcija i posvetiti introspekciji. Takav ritam pomoći će da se prepoznaju prioriteti, a ono što je dugo bilo nejasno dobit će svoju definiciju.

Razdoblje tišine i odmaka od užurbanosti donosi i snažnije intuitivne uvide. Škorpionima će biti lakše prepoznati gdje trebaju napraviti rez, a gdje ulagati dodatnu energiju. To je osobito važno za planove koji će se razvijati tijekom sljedeće godine.

Na planu odnosa mogu se pojaviti trenuci u kojima se s partnerom intuitivno razumijete, često bez potrebe za dugim objašnjenjima.

Slobodni pripadnici znaka mogli bi ući u kontakt s osobom s kojom se stvara posebna vrsta bliskosti — diskretna, suptilna, ali emocionalno vrlo intenzivna. Takva veza može uključivati i udaljenost ili tajnovitost.

U profesionalnoj sferi Škorpioni će lakše predvidjeti poteškoće i time izbjeći veće probleme. Njihova sposobnost da uoče ono što drugi ne vide bit će posebno vrijedna tijekom ovog mjeseca.

Ribe

Ribama prosinac/decembar donosi situacije koje ih potiču da sagledaju stvarnost bez idealizacije. Tijekom mjeseca mogu se pojaviti događaji ili informacije koje otkrivaju ono što je do tada bilo prikriveno. Iako neki trenuci mogu biti izazovni, taj proces omogućit će Ribama da otpuste nerealna očekivanja i usklade svoj život s onim što je autentično.

Ovaj mjesec naglašava potrebu za promjenom perspektive i stvaranje temelja za život koji se gradi na jasnim uvidima, a ne na pretpostavkama. To će posebno biti vidljivo u osobnim odnosima, gdje će emocionalna iskrenost postati ključna tema.

Samci rođeni u znaku Riba mogli bi imati nenadani susret — situaciju koja se odvija u neuobičajenim okolnostima i otvara prostor za novu vrstu emocionalnog iskustva.

Oni koji su već u vezi mogu primijetiti da se razina povjerenja produbljuje upravo kroz otvorene razgovore o temama koje se inače ne dijele lako.

Na poslu će Ribe imati priliku prepoznati što ne funkcionira u njihovom okruženju ili u sustavima s kojima rade. Ti uvidi pomoći će im da pravovremeno isprave manjkavosti i bolje se organiziraju za nadolazeće razdoblje.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

Facebook komentari