Ruže će ostati zdrave i bez bolesti tokom cijele zime ako sada odvojiš samo 10 minuta za ovaj posao

Priprema vrta za zimu može djelovati naporno, ali kada je riječ o ružama, često su najjednostavniji koraci oni koji najviše doprinose njihovom zdravlju u ovom periodu godine. Tokom kasne jeseni ruže su posebno osjetljive jer vlažno vrijeme pogoduje razvoju gljivičnih spora u vrtu, što može uzrokovati bolesti poput crne pjegavosti.

Crna pjegavost se prvo pojavljuje kao velike tamne mrlje na listovima ruže, ali se može brzo proširiti i ozbiljno oslabiti biljku, čime joj se smanjuje šansa da preživi zimu. Zato je važno redovno pregledati ruže i reagovati na prve znakove bolesti. Stručnjaci iz kompanije Peter Beales Roses ističu da je prevencija jednostavna ako se ružama posveti malo pažnje i „očisti“ ih:

„Iako je još rano za orezivanje ruža, možete ih urediti tako što ćete pokupiti sve otpale listove sa zemlje i odsjeći one koji su zaraženi, kako ne bi kontaminirali tlo.“

Možda djeluje banalno, ali skupljanje opalog lišća i uvelo bilje oko ruža jedan je od najboljih načina da se spriječi širenje bolesti u novembru.

Gljivične spore se šire vlagom, a kada se listovi gomilaju, stvaraju vlažno okruženje idealno za njihovo razmnožavanje. Kada padne kiša, zaražene kapljice mogu prskanjem dospjeti na biljku i zaraziti je. Ako ruže obole, teško će imati snage da se oporave tokom zime.

Dovoljno je nekoliko minuta da se prostor oko ruža očisti, čime se poboljšava cirkulacija zraka i omogućava tlu da se osuši nakon kiše — što pomaže biljkama da ostanu zdrave i bez bolesti tokom hladne sezone.

Kako urediti ruže u novembru i pripremiti ih za zimu

– Pograbite sve otpale listove, latice i uvelo bilje oko ruža. Otpad bacite u kantu, ne u kompost, jer može sadržavati gljivične spore.

– Po mogućnosti uklonite i korov oko korijena ruže, jer on zadržava vlagu.

– Ako ruže imaju suhe ili mrtve stabljike koje zagušuju biljku, lagano ih skratite, ali nemojte još obavljati veće orezivanje — prerano je i može oštetiti biljku.

– Šipak (plodovi ruže) izgleda lijepo u ovo doba godine i možete ih ostaviti, osim ako počnu da omekšavaju i trunu — tada ih uklonite prije nego što padnu na zemlju.

Cijeli posao ne bi trebao trajati više od 10 minuta, ali ako ovu rutinu ponovite barem jednom sedmično do početka zime, vaše ruže će ostati snažne i u proljeće procvjetati još zdravije i ljepše, prenosi Novi.

Facebook komentari