Dnevni horoskop za četvrtak, 13. novembar: Jarčevi da postave granice, Ovnovima prijete rasprave

Ovan

Danas ste puni energije, ali bi impulsivnost mogla da vas odvede u rasprave. Umjesto brzih odluka, pokušajte da zastanete i udahnete. Snaga se danas ogleda u smirenosti.

Bik

Život vas danas poziva da otpustite kontrolu. Možda ne ide sve po planu, ali postoji dublji red koji još ne vidite. Vjerujte procesu. Zdravlje je odlično.

Blizanci

Razgovori su danas ključni — birajte iskrenost umesto površine. Ako ne znate odgovor, priznajte to sebi i drugima. To oslobađa. Zdravlje je dobro.

Rak

Osećate potrebu za sigurnošću, ali prava sigurnost dolazi iz unutrašnjeg oslonca. Negujte sebe i i svoje odnose sa drugim ljudima posebno kada su u pitanju ljudi sa kojima poslovno sarađujete u narednom periodu.

Lav

Dan donosi priliku da zablistate kroz autentičnost. Ljudi vas prate kada govorite iz srca, a ne iz ega. Pokažite toplinu, ne samo snagu. Vodite računa o mogućim problemima sa novcem.

Djevica

Vrijeme je da završite ono što ste odlagali. Red i struktura vam vraćaju moć. Ne zaboravite da budete ponosni na male korake. Mogući su problemi na relaciji sa partnerom.

Vaga

Emotivna ravnoteža je vaša tema dana. Ako osećate nesklad u odnosima, potražite mir u sebi pre nego što tražite razumevanje od drugih.Čuvajte se naglih odluka kada je reč o porodičnim odnosima..

Škorpija

Duboki uvidi vas vode ka promeni. Ne borite se protiv onoga što se već menja. Prihvatite proces i otpustite staru kontrolu. Previše se tvrdoglavo ponašate kada je reč o novim poslovnim projektima.

Strijelac

Danas ste otvoreni za nova saznanja. Neka vas ne zbuni ako osećate nelagodu pred istinom — to je znak rasta.

Sve što možete da uradite je stabilno kada je reč o novim poslovnim poduhvatima sa inostranstvom.

Jarac

Obaveze vas mogu opteretiti, ali danas naučite da postavite granice. Vaša vrednost ne zavisi od količine posla koji uradite. Narednih nekoliko dana moguće je da će partner biti neobično ljubomoran.

Vodolija

Dan donosi potrebu za autentičnošću. Ako osećate da vas drugi ne razumiju, to ne znači da ste pogrešni — već da ste ispred svog vremena.Čuvajte se naglih poslovnih ponuda od strane novih ljudi.

Ribe

Intuicija vam danas jasno govori, ali je lako pomiješati je sa strahom. Pronađite trenutak tišine i slušajte bez analize. Zdravstvena situacija je stabilna i o tome povedite računa, piše naj žena.

