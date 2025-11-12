Horoskopski znakovi u kojima se rađaju najveći paničari

Dok neki ljudi kroz život koračaju s osmijehom i bezbrižnošću, drugi kao da imaju urođeni talenat za brigu, piše alo.

Uvijek su korak ispred, ali u negativnom smislu – zamišljaju sve moguće prepreke i katastrofe koje bi se mogle dogoditi.

Astrologija nam otkriva da sklonost anksioznosti i pretjeranom analiziranju može biti duboko upisana u zvijezdama.

Rak

Emotivni Rakovi su vladari brige, a njihov glavni okidač je strah za bezbjednost svojih najbližih.

Njihova urođena potreba da štite i njeguju pretvara se u neprestanu strepnju.

Rakovi će provesti besanu noć brinući se da li li član porodice bezbjedno stigao kući ili analizirajući svaku sitnicu koja bi mogla poći po zlu u budućnosti.

Njihova bujna mašta, koja je inače njihov veliki dar, u ovim trenucima postaje im najveći neprijatelj.

Djevica

Perfekcionizam Djevica njihov je blagoslov i prokletstvo.

Vođene planetom Merkurom, njihov analitički um radi bez prestanka, secirajući svaki detalj u potrazi za potencijalnom greškom.

Upravo ta potreba za kontrolom i savršenstvom stavlja ih među najveće paničare Zodijaka.

Kada stvari ne idu po planu, njihov unutrašnji sistem za alarm se pali na najjače. Njihova anksioznost proizlazi iz straha od haosa i neuspjeha.

Blizanci

Blizanci imaju jedan od najbržih umova u Zodijaku, ali ta brzina često dovodi do mentalnog haosa.

Njihov mozak sposoban je istovremeno obrađivati stotine informacija, a s njima i stotine potencijalnih briga.

Anksioznost Blizanaca je raspršena i nemirna; u jednom trenutku brinu o poslu, u drugom o društvenom životu, a u trećem o nekoj globalnoj vijesti.

Njihova panika proizlazi iz prevelike količine informacija i straha od donošenja pogrešne odluke, prenosi Index.

