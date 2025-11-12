SEDMIČNI HOROSKOP od 17.11. do 23.11. – Najsretniji znakovi će biti Strijelac, Rak, Škorpion

Ovan

LJUBAV: Zanimljivi likovi svako će se malo motati oko vas. Bit ćete zaigrani, veseli, spremni sve dijeliti s njima, ali bez previše obveza. Neki će svoju vezu postaviti u rang dobrog prijateljstva i odustati od većih intimnosti.

KARIJERA: Volite suradnju više nego borbu, ali ovih dana vjerojatno ćete se morati izboriti za neka svoja prava. Ne zaboravite da uz njih uvijek idu i obveze i odgovornosti. Nemojte bježati ni od čega. Uspjet ćete stvari postaviti na njihovo mjesto.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite uvijek ono što jeste. Iskreni.

Bik

LJUBAV: U svom ljubavnom životu ovih ćete dana biti otvoreni i opušteni. Spremnost da vjerujete drugima vratit će vam se na najbolji mogući način. Ne samo da ćete vi imati povjerenje u partnera, nego će biti i obratno, a to je zaista mnogo.

KARIJERA: Novi i mladi suradnici u poslu koji radite pojavit će se iz drugog radnog okruženja ili čak druge sredine. Vi ćete im pokazati kako se najbolje mogu prilagoditi poslu. Bit ćete puni dobrih savjeta i još boljih namjera. Neki odgovori još će se čekati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u životu.

Blizanci

LJUBAV: Pokušavat ćete se dobro zabavljati. Mnogi će osjetiti privlačnost prema osobi koja je mlada ili koja će im unijeti veliku svježinu život. Oni u vezama bit će vrlo kreativni i odlazit će zajedno na vrlo zanimljiva mjesta. Svima će ipak biti malo praznjikavo.

KARIJERA: Sve što radite nekako će vam se činiti manje važnim nego što je vaš društveni život. Ovih dana poslu nećete pridavati veći značaj. Neki će polako u glavi krojiti nove poslovne planove, no zasad još nema konkretnijih poduzimanja. Radit ćete rutinski.

ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte s prijateljima.

Rak

LJUBAV: Mala zbunjenost bit će povezana s vašom potrebom za sigurnošću. Brzo ćete je zaboraviti. Imat ćete osjećaj da ste povezani s cijelim svijetom, a to će na vas djelovati motivirajuće. Osobni odnosi će se razvijati malo bolje.

KARIJERA: Vaš utjecaj u poslu bit će baziran na vašoj inventivnosti i profesionalnosti. Ovih dana još ćete čekati neke odgovore iz kruga stručnih ljudi koje mogu utjecati na daljnji razvoj posla, no općenito uzevši, sve je od kontrolom i razvija se dobro.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete jako zanimljivi svima.

Lav

LJUBAV: Povremeno će vam se činiti kao da nije pravo vrijeme za ljubav. Niste u pravu, jer vam se počinju otvarati sve bolje ljubavne prilike. Samo vi sami možete sebe zaustaviti. Zato će i ljubav ovisiti o vama. Zanemarite blokade i krenite.

KARIJERA: Čini se kao da svi nešto čekaju, ali vi više nećete čekati ništa. Najviše zato što je sve tu, pred vama. Kockice se slažu sve većom brzinom, a na vama je da se prilagođavate najbolje što znate. To će ići lako uz malo discipline. Prilike su tu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Povremeno zastanite.

Djevica

LJUBAV: Oni koji su u duljim vezama postat će svjesni koliko su male i naizgled neatraktivne stvari važne u privatnom životu. Bit će to dobro. Uživat će zrelije i diskretnije. Samci će izlaziti van bez velikih ljubavnih ambicija.

KARIJERA: Vi ćete vjerojatno dobiti podršku drugih za svoje poslovne planove, ali uz nju će doći i potreba da odreagirate ili iskritizirate cijelu stvar. Nemojte to činiti. Proći ćete daleko bolje ako se suzdržite od komentara. Imajte to na pameti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro bi vam došao boravak u prirodi.

Vaga

LJUBAV: Intenzivirat će se mogućnost izlazaka i sasvim neobičnih zabava. Mnogi će poboljšati svoj društveni život, sretati zanimljiva lica, a bit će i onih koji će biti na pragu zaljubljivanja. Koliko vi mislite na drugu stranu, toliko će i ona misliti na vas.

KARIJERA: Dvojit ćete da li uzeti stvari u svoje ruke ili pustiti drugima da vode cijelu stvar. Ovaj put možete povući smjelije poteze jer će sve ono što radite, uz uvjet da ne forsirate, uglavnom dati ploda. Znači, idite polako i organizirano.

ZDRAVLJE&SAVJET: Samo nastavite, ali se i odmarajte.

Škorpion

LJUBAV: Voljena osoba zračit će više nego vi pa joj slobodno prepustite neka vas vodi. Ona će ovih dana daleko bolje osmisliti vaše zajedničko vrijeme nego vi sami. Prepustite joj se s povjerenjem. Budite poput djeteta i bit ćete oboje dobro.

KARIJERA: Volite rad s ljudima, ali ovih dana cijenite prije svega poslove koji su stabilni. Sigurnost je tema o kojoj ćete rado diskutirati s kolegama. Svoje poslovne interese usmjerivat ćete prema spomenutom kriteriju. Bit će to korak naprijed.

ZDRAVLJE&SAVJET: Otkrijte koji bi vas hobi veselio.

Strijelac

LJUBAV: Napokon će između vas i voljene osobe doći do opuštenosti kojoj ste težili. Ništa više neće biti isforsirano, a dani će vam spontano donositi prilike za ljubav. Vaše osobno neraspoloženje dolazit će iz drugih područja života pa to zanemarite.

KARIJERA: Posao će vam izgledati sve čudniji. Ipak, to je samo vaš kut gledanja. Sada imate dovoljno razloga da radite na miru, ali napori će vas sustizati. Zato se dobro organizirajte. Duh vodi tijelo, ali tijelu nekad treba stanka.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte jogu.

Jarac

LJUBAV: Oni koji su već u vezama gledat će da učvrste svoj odnos s voljenom osobom. Proradit će još neka mala pravila i postaviti stabilnije kriterije međusobnog ponašanja. Oni koji su još sami neće previše izlaziti, ali neće im ni biti loše.

KARIJERA: Pred vama su izazovi diplomacije i tolerancije. Samo uz primjenu takvih vještina možete uspjeti. Samostalni rad ili tjeranje po svom trenutačno vam nisu dobro postavljeni. Ključ uspjeha za vas nalazi se u suradnji s drugima oko sebe.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte s hranom i pićem.

Vodenjak

LJUBAV: Počinje faza intenzivnih izlazaka i brojnih prilika za ljubav. Vaš društveni život odjednom će oživjeti i postati toliko bogat da se u prvi tren možda nećete ni snaći. Prihvatite pozive, dotjerajte se i idite među ljude. Oni vas očekuju.

KARIJERA: Mnogo posla je pred vama, a za to treba i mnogo energije. Možda će vam katkada nedostajati inspiracije ili motivacije za sve što treba odraditi. Zato je važno da se još bolje pozabavite samim područjem rada kojim se bavite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Odbacite pritiske i naspavajte se.

Ribe

LJUBAV: Vozit ćete mirno i sigurno većinu tjedna. Povremeno ćete se uplesti u mrežu raznih ljudi i vješto ćete s njima komunicirati. Oni koji su još sami lako će nailaziti na nova lica, a neka će im se i jako svidjeti. Ipak, težit ćete neobvezujućem.

KARIJERA: Vjerojatno ćete odlično prosperirati u uslužnim bavljenjima. Neki će doseći rješenja koja su dugo bila nemoguća. Bit ćete zadovoljni i materijalnim postignućima, ali svijet ideja i dalje će vam biti izazov kojem ne možete odoljeti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite za svojom intuicijom.

