Ovo obično bacate u smeće, a odlično čisti

Tokom sušenja, oni omekšavaju tkaninu, smanjuju statički elektricitet i ostavljaju prijatan miris. Iako većina ljudi misli da su za jednokratnu upotrebu, njihova struktura ostaje savršena za niz kućnih zadataka — posebno za čišćenje.

Umjesto da ih bacite, iskoristite ih za brisanje prašine — i to bolje nego klasične krpe. Papirići lako klize po površini, skupljaju sitne čestice i ostavljaju blagi antistatički sloj koji usporava novo taloženje.

Idealni su za:

lajsne i ivice namještaja

prozorske okvire i žaluzine

dekorativne predmete i police

Zahvaljujući svojoj teksturi, papirići se ne raspadaju, ne ostavljaju tragove i ne zahteijvaju dodatna sredstva za čišćenje. Možete da ih iskoristite i za:

Uklanjanje dlaka i sitnih čestica: Pričvrstite papirić na metlu ili portviš — savršeno skuplja dlake kućnih ljubimaca, brašno, puder i druge sitne ostatke.

Čišćenje filtera u sušilici: Iskorišćeni papirić lako briše filter za vlakna prije nego što ih bacite.

Skidanje fleka od dezodoransa: Lagano protrljajte papirić preko isflekane majice — možete da uklonite mrlju bez dodatnog pranja.

Smanjenje statičkog elektriciteta: Pređite papirićem preko odjeće, zavjesa ili tapaciranog namještaja — posebno korisno zimi.

Poliranje ekrana i naočara: TV, monitor, tuš kabina, pa čak i naočare — papirić osvježava bez tragova.

Neutralisanje neprijatnih mirisa: Ubacite papirić u obuću, torbu za trening, fioku ili kofer. Stavite ga i na dno kante za smeće da ublaži mirise, prenosi Lepa i Srećna.

