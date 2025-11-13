Psiholog Karl Jung tvrdio: Mjesec rođenja otkriva unutrašnje potencijale i izazove svake osobe

Vaš mjesec rođenja ne određuje vas u potpunosti, ali vam može otkriti unutrašnje potencijale i izazove. Jung je ovaj proces nazivao individuacijom – postajanjem najautentičnije verzije sebe.

Razumijevanje arhetipa vašeg mjeseca može vam pomoći da bolje shvatite vlastitu snagu, ali i da pronađete balans između tame i svjetla u sebi.

Prema njegovoj teoriji, arhetipovi povezani s mjesecom rođenja mogu otkriti da li u sebi nosite mudrost, snagu graditelja ili borbeni duh ratnika.

Zima: Mudrac i introspektivna energija

Januar (Mudrac): Ljudi rođeni u januaru nose zrelost i ozbiljnost. Njihova snaga je u mudrosti i strpljenju, ali izazov može biti prevelika rezervisanost.

Februar (Vidovnjak): Inovativni i nezavisni, rođeni u februaru su kreativni vizionari, ali često osjećaju izolaciju.

Proljeće: Ratnik i inicijator promjena

Mart (Preporođeni): Intuitivni i emotivni, povezani s prirodom i duhovnošću.

April (Ratnik): Rođeni lideri i inicijatori, puni strasti i hrabrosti. Njihov izazov je impulsivnost.

Maj (Graditelj): Stabilni, praktični i odani. Njihova snaga je u upornosti i stvaranju, ali mogu biti previše vezani za rutinu.

Ljeto: Vođa i zaštitnik

Juni (Tragalac): Radoznali i komunikativni, odlični posrednici među ljudima.

Juli (Zaštitnik): Empatični i porodično orijentisani, često stub zajednice.

Avgust (Vođa): Harizmatični i snažni, prirodni lideri sa željom da inspirišu.

Jesen: Analitičar i transformator

Septembar (Perfekcionist): Precizni i disciplinovani, majstori reda i organizacije.

Oktobar (Diplomata): Estetski nadareni i pravični, graditelji mostova među ljudima.

Novembar (Alhemičar): Intenzivni i intuitivni, skloni dubokim transformacijama.

Decembar: Učitelj i vizionar

Decembar (Mudri učitelj): Kombinuju optimizam i filozofski pogled na život. Njihova misija je da inspirišu i podučavaju druge, prenosi Avaz.

