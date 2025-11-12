U 2026. godini: 5 horoskopskih znakova će plivati u novcu, iako sada nemaju ni marke

Rak

Trošite sebe na druge, a novac kao da izbjegava vaš novčanik. Jupiter vam donosi veliku šansu u karijeri, pa se potrudite da je ne propustite. Postavljanjem granica prema drugima, novac konačno počinje da puni i vaš novčanik.

Djevica

Trenutno radite previše, a dobijate premalo. Ignorirate vlastite potrebe. Početkom 2026. dolazi ključna poslovna šansa. Ako je iskoristite, očekuje vas stabilan i dugoročan prihod koji će vam omogućiti da odahnete i priuštite sebi sve što želite.

Škorpija

Imate osjećaj da vas ne cijene na poslu, iscrpljeni ste emotivno i finansijski. Ali, u narednoj godini prolazite kroz snažnu transformaciju. Raskid s toksičnim odnosima i lošim navikama otvorit će vrata finansijskom uspjehu. Škorpije nikad ne ostaju dugo na dnu!

Strijelac

Kada prestanete da trošite impulsivno, postat ćete milioner. Imate osjećaj stagnacije, ali često nepotrebno trošite. Kada svoje ideje provedete u djelo, počinje vaš rast na finansijskom planu. Naredna, 2026. godina može vam donijeti najveći prihod do sada.

Ribe

Osjećate se izgubljeno, mali su vam prihodi i ne znate prosto kad prije ode sav novac. Saturn vas uči odgovornosti. Ali, 2026. godine ulazite u najvažniji period. Ako budete disciplinirani, slijedi ozbiljna finansijska nagrada, prenosi Avaz.

