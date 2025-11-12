Retrogradni Merkur donosi promjene za ova četiri znaka Zodijaka: Provjerite jeste li među njima

Blizanci: Očekujte konfuziju u komunikaciji, jer retrogradni Merkur utiče na vaš način izražavanja. Suočit ćete se s nedovršenim temama iz prošlosti. Ovaj period poziva na sporiji tempo i dublje slušanje.

Djevica: Merkur vas poziva da se oslobodite potrebe za kontrolom. Planovi će se mijenjati, ali to nije greška, već prilika za rast. Ako prihvatite promjene, novembar ćete završiti s novim razumijevanjem vlastite snage.

Vaga: Retrogradni Merkur otkriva istinu u odnosima. Suočit ćete se s unutrašnjim previranjima održavanja mirnog izgleda na vlastitu štetu. Bit ćete pozvani da prestanete prilagođavati se i počnete govoriti istinu. Kraj mjeseca donosi oslobađajuće razgovore.

Škorpija: Ovaj period donosi duboku introspekciju. Merkur kroz vaš znak otkriva skrivene emocije i odnose. Suočit ćete se s problemima iz prošlosti koji zahtijevaju rješavanje. Ako pustite prošlost, osjetit ćete olakšanje i oslobođenje od stresa.

Retrogradni Merkur nije ovdje da uništi, već da donese jasnoću i omogući nam da krenemo naprijed s jasnijom perspektivom, prenosi Radiosarajevo.

