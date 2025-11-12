DNEVNI horoskop za 12. novembar: RIBE intuicija vodi ka rješenju, RAKA čeka obnova veze, a STRELCE neočekivani susret

Ovan

Posao: Povedite računa o rokovima i porukama jer može doći do pogrešnih tumačenja. Ne preuzimajte više obaveza na sebe nego što možete da završite.

Ljubav: Zauzeti bi mogli pogrešno protumačiti partnerove reči, zato ne reagujte impulsivno. Slobodni bi mogli obnoviti kontakt s osobom iz prošlosti, ali s dozom opreza.

Zdravlje: Moguća glavobolja usljed napetosti, smirite tempo.

Bik

Posao: Provjerite dokumenta i dogovore jer su nesporazumi mogući. Ne žurite s odlukama koje uključuju finansije.

Ljubav: Zauzeti treba da uživaju u malim znacima pažnje. Slobodni bi mogli osjetiti privlačnost prema osobi s kojom su ranije imali nerazjašen odnos.

Zdravlje: Osjetljiv stomak, pazite na ishranu.

Blizanci

Posao: Komunikacija sa kolegama može biti napeta, ne tumačite sve lično. Nešto što izgleda kao prepreka zapravo vas vodi u boljem pravcu.

Ljubav: Zauzeti treba da izbegnu prebacivanja jer reči lako mogu da povrede. Slobodni mogu dobiti poruku koja ih može zbuniti, ali istovremeno razveseliti.

Zdravlje: Povedite računa o nervnom sistemu, piše Astroputnik.

Rak

Posao: Neke situacije na poslu zahtevaće vašu dodatnu pažnju. Ne potpisujte ništa dok ne provjerite svaki detalj.

Ljubav: Zauzeti osjećaju potrebu da se povuku i razmisle o svemu. Slobodni bi mogli dobiti priliku da obnove kontakt koji još ima emocije u pozadini.

Zdravlje: Osjetljiv vrat i ramena, dajte sebi više odmora.

Lav

Posao: Iako se čini da sve stagnira, u pozadini se može odvijati važna promejna. Ne donosite nagle zaključke.

Ljubav: Zauzeti bi mogli preuveličati partnerove reči, slušajte sa razumjevanjem. Slobodni mogu privući pažnju osobe koja ih je još odranije primjećivala, ali tada nisu obratili pažnju.

Zdravlje: Pripazite na krvni pritisak.

Djevica

Posao: Informacije se prepliću, ne verujte svemu što čujete. Zadržite fokus na stvarima koje možete kontrolisati.

Ljubav: Zauzeti mogu imati manji nesporazum koji se lako rešava iskrenim razgovorom. Slobodni razmišljaju o nekome koga još uvek nisu zaboravili.

Zdravlje: Moguća nesanica od preteranog razmišljanja.

Vaga

Posao: Dan je dobar za preispitivanje strategije.Možda ćete otkriti bolji pristup nekom zadatku.

Ljubav: Zauzeti se vraćaju temama koje su dugo potiskivali. Slobodni bi mogli ponovo sresti osobu iz prošlosti, ovaj put u drugačijim okolnostima.

Zdravlje: Obratite pažnju na disajne puteve.

Škorpija

Posao: Neke odluke bi mogle biti odložene. Nemojte forsirati rasprave, rezultati dolaze kad se smirite.

Ljubav: Zauzeti bi mogli imati dubok razgovor sa partnerom koji razjašnjava nesporazume. Slobodni osjećaju da se nešto dešava u vazduhu, moguć je neočekivan poziv.

Zdravlje: Unosite više tečnosti.

Strelac

Posao: Retrogradni Merkur u vašem znaku usporava komunikaciju, pa bolje odložite važne sastanke i potpisivanja ili bar detaljno sve iskomunicirajte.

Ljubav: Zauzeti treba da paze kako formulišu rečenice jer svaka reč ima težinu. Slobodni mogu imati neočekivan susret, ali neka ne idealizuju osobu.

Zdravlje: Povedite računa o koncentraciji.

Jarac

Posao: Dobijate nove informacije koje mjenjaju tok planova. Zadržite hladnu glavu.

Ljubav: Zauzeti bi mogli preispitivati povjerenje. Slobodni imaju priliku da vide staru simpatiju u novom svijetlu.

Zdravlje: Osjetljiva koljena i zglobovi.

Vodolija

Posao: Moguće su greške u prenosu informacija, provjerite detalje prije nego što odreagujete.

Ljubav: Zauzeti mogu razmišljati o promeni pristupa partneru. Slobodni bi mogli započeti dopisivanje koje ih može iznenaditi brzinom razvoja situacije.

Zdravlje: Ne ignorišite potrebu za snom.

Ribe

Posao: Moguće su sitne zabune na poslu, ali intuicija vas vodi ka rješenju.

Ljubav: Slobodni mogu da razmišljaju o osobi koja im se javlja kroz simbol, pjesmu ili poruku.

Zdravlje: Potrebno vam je više tišine i mira.

Facebook komentari