U ove zamke svi upadnu kada grade kuću

S obzirom na to da su informacije o troškovima često zastarjele ili opšte, jedan Hrvat koji planira gradnju kuće na Redditu je pitao kako se trenutno kreću cijene i šta može očekivati u procesu.

“Ovom objavom bih htio malo osvežiti informacije vezane za cijene gradnje porodičnih kuća. Puno bi značilo meni, a vjerujem i drugima, ako biste u komentare napisali vaše računice, ponude ili troškove za gradnju kuće koja je trenutno u toku, završena u 2025. ili se planira graditi u 2026. godini.”

Uskoro je dobio mnogo konkretnih i svježih informacija. Neki upozoravaju da trenutno pokušavaju progurati 2.500 evra po neto metru.

Jedan korisnik je naveo: “Za 100 m² neto dobijao sam ponude od 180 do 250 hiljada evra, doduše – ključ u ruke, ne roh-bau. Za visoki roh-bau nisam dobio ponudu ispod 110-130 hiljada evra.”

Cijena gradnje kuće 2025/26

Hrvati su detaljno naveli troškove: 1.500-1.800 evra po m² s PDV-om za ključ u ruke, bez zemljišta i dodatnih troškova.

Primjer iz Slavonije: 50.000 evra samo za rad za roh-bau od 250 m², još toliko za materijal, bez instalacija i unutrašnjeg uređenja.

Drugi primjer iz 2025. godine: prizemnica 160 m² – roh-bau: 22.000 rad, 50.000 evra materijal.

Primjer iz Međimurske županije: prizemnica 230 m² (uključuje garažu i terasu) – ukupni dogovoreni poslovi u zadnjih mjesec dana: oko 160.000 evra.

Jedan korisnik upozorava:

“Raspon cijena je od 1.500 do 5.000 evra po m², zavisno od mnogo faktora: tip terena, tip gradnje, krov, ograde, fasada, grijanje i hlađenje, bazen, uređenje okoline, stolarija, podne obloge, itd.

Daje i konkretne primjere: ventilirana fasada: 130–150 €/m², stiroporna fasada: 50–60 €/m², staklene ograde 350-400 €/m², dvokrilne staklene stene 5.000-7.000 evra.

Mnogi komentatori su naveli svoje troškove:

“Krećemo graditi kuću od 240 m² neto na proljeće. 120.000 evra roh-bau bez instalacija, priključci već postoje. Računam oko 260.000 evra do useljenja. Sjever Hrvatske – Međimurje”, prenosi “Kamatica“.

