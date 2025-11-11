Zvijezde će im dati vjetar u leđa: Ova tri znaka će ostvariti veliki uspjeh do kraja godine

Sezona Strijelčeva samo što nije stigla! Počinje 22. novembra i trajaće do 21. decembra i pomoći će nam da proširimo svoje vidike i steknemo nova znanja. Ovo je tačka u godini kada učimo, proučavamo, rastemo i pronalazimo svoju inspiraciju.

Strijelac je sam po sebi avanturista i ovo je period kada ćemo svi osjetiti potrebu za njom, imaćemo znatiželju, a komunikacija sa drugima biće brza i veoma dinamična. Ipak, tri horoskopska znaka najviše mogu da profitiraju od ove sezone, a astrologija otkriva o kome je riječ:

BLIZANCI

Blizanci koji nisu uspjeli da ispune svoje planove, sada će ostvariti sve što su zamislili. Najbolje rezultate dobiće isključivo ako se budu oslanjali na sopstveno znanje, trud i snagu. Planete će biti na njihovoj strani šta god odlučili, a želeće da se posvete profesionalnom planu i finansijskoj situaciji. Blizanci, obavezno slušajte samo svoju intuiciju.

DJEVICA

Djevice će do 2026. godine “namjestiti” život kako treba. Device su uveliko vredne, rade na svojim ciljevima i sezona Strelčeva im donosi malo opuštanja. Vrijeme je da Djevice posvete pažnju i privatnom životu, uživaju sa porodicom, prijateljima ili osobom koja im zapadne za oko. Ukoliko ste rođeni u znaku Djevice, spremite se na bezbroj poziva za druženje!

VAGA

Prethodni period bio je obeležen konfliktima i uporno ste pokušavali da pravite kompromise. Sezona Strijelčeva donosi vam potpuno novu energiju u kojoj nećete razmišljati o drugima, već samo i isključivo o sebi. Vagama slijede uspjesi velikih razmjera, ostvariće sve planove i ideje će sprovesti u djelo. Mnogim Vagama se u ovom periodu smiješi dosta flertovanja, pa je moguće da će konačno pronaći srodnu dušu.

Facebook komentari