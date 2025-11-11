Najljubomorniji znaci u horoskopu: Posesivni do bola

Kada im je do nekoga zaista stalo, svaka promjena u ponašanju može ih podstaći na sumnju.

Rak

Rakovi vole duboko i iskreno, pa se teško nose s nesigurnošću u odnosima. Kada osjete da im partner nije potpuno posvećen, njihova mašta može stvoriti scenarije koji nemaju stvarno uporište. Njihova ljubomora najčešće proizlazi iz straha da ne izgube emocionalnu povezanost. Kad vole, daju sve od sebe, pa očekuju isto zauzvrat. Iako ih ljubomora može preplaviti, u srži su samo željni pažnje i potvrde ljubavi.

Škorpija

Škorpije osećaju intenzivno i ne podnose površne odnose. Njihova posesivnost dolazi iz dubokog straha od izdaje, jer teško vjeruju drugima. Kada vole, to je potpuno i bez zadrške, ali zauzvrat traže lojalnost do kraja. Svaki znak neiskrenosti ili sakrivanja može probuditi njihovu sumnju. Ako izgube povjerenje, njihova ljubomora lako prelazi u opsesivnu potrebu za kontrolom.

Lav

Lavovi imaju snažan ego i potrebu da se osjećaju posebnima u očima partnera. Iako djeluju samouvjereno, svaka naznaka da nisu u centru pažnje može ih povrijediti. Njihova ljubomora najčešće se javlja kada im se čini da ih neko upoređuje ili zanemaruje. Tada reagiraju impulsivno i žele ponovo dokazati svoju važnost. Ispod svega krije se želja da budu voljeni i cijenjeni onako kako sami vole – strastveno i bez zadrške, prenosi Avaz.

