Zapljusnut će ih talas para i sreće: 3 horoskopska znaka ulaze u moćan period za novac i ljubav!

U ponedjeljak, 10. novembra 2025. godine, Mjesec u trigonu sa Saturnom donosi ravnotežu između instinkta i odgovornosti, spajajući unutrašnju snagu sa realnim rezultatima, ističe astrolog i taror tumač Rubi Miranda. Ovaj astrološki događaj donosi promene koje otvaraju vrata uspjehu, a posebno nagrađuje one koji su ostali vjerni sebi, čak i kada ih drugi nisu razumijeli. Za tri znaka, ovaj dan označava početak nove ere sreće i boljih finansija.

OVAN

Mjesec u trigonu sa Saturnom donosi snažnu, odlučnu energiju i samopouzdanje. Svi rizici koje ste u prošlosti preuzeli sada se isplaćuju, posebno oni u koje ste ušli vođeni instinktom. Ono što je nekada izgledalo kao borba, sada postaje vaša prednost. Slijedi preokret u karijeri, prilika koja se ne propušta jer će donijeti bolju zaradu. Hrabra odluka i doslednost donose vam priznanje i uspeh koji ste dugo čekali.

BIK

Uspostavićete savršenu ravnotežu između unutrašnje snage i samopouzdanja. Otvaraju se nove prilike za rast, posebno u finansijama i kreativnim projektima. Sve što je delovalo nemoguće, iznenada se uklapa bez napora. Vaša upornost i strpljenje sada daju rezultate. Saturn vam donosi stabilnost, dok Mjesec otvara emotivnu jasnoću i samouvjerenost. Ovo je vaš trenutak da gradite život u skladu sa svojim željama.

RAK

Mjesec u trigonu sa Saturnom budi vam snagu i donosi jasan osjećaj samopoštovanja. Dugo ste učili da postavljate granice i vjerujete sebi, sada vidite rezultate tog rasta. Nešto se konačno preokreće u vašu korist, desiće se događaj koji potvrđuje da ste na pravom putu. Sve što vas je nekada iscrpljivalo sada vas jača, ističe astrolog Rubi Miranda za portal “Your Tango”. Privlačite bolje prilike i ljude jednostavno time što ne pristajete na manje od onoga što zaslužujete. Zvijezde vam sada daju moć da ostvarite ono što ste dugo priželjkivali, piše naj žena.

