Imaju srce od zlata: Znakovi koji opraštaju i kad ne bi trebali

Opraštanje je vrlina, no ponekad može biti i slabost. Dok se neki ljudi drže ljutnje kao da im život ovisi o tome, drugi posjeduju nevjerojatnu sposobnost da pruže drugu, treću, pa čak i desetu priliku. Astrologija nam otkriva da su neki horoskopski znakovi jednostavno rođeni sa srcem od zlata, spremni oprostiti čak i ono što mnogi od nas nikada ne bi.

Ribe

Na prvom mjestu, bez ikakve konkurencije, nalaze se Ribe. Kao najempatičniji znak Zodijaka, Ribe doslovno osjećaju bol drugih ljudi. Njihova sposobnost da vide dobro u svakome graniči s naivnošću, zbog čega često postaju žrtve onih koji iskorištavaju njihovu dobrotu. One ne opraštaju zato što su zaboravile bol, već zato što se iskreno nadaju da se osoba može promijeniti.

Ribe će uvijek pronaći izgovor za tuđe loše ponašanje, vjerujući u iskupljenje i nove početke. Teško im je postaviti granice jer se boje da će povrijediti druge, čak i ako ti isti ljudi bez razmišljanja povređuju njih. Njihovo srce je ocean bezuvjetne ljubavi i oprosta, ali ponekad zaborave da i same trebaju spasilački čamac.

Rak

Rakovi su vođeni emocijama i dubokom potrebom da štite one koje vole. Njihova odanost obitelji i prijateljima je bezgranična, a upravo iz te odanosti proizlazi njihova sklonost opraštanju. Za Raka, prekidanje veze s voljenom osobom je bolnije od bilo kakve izdaje. Radije će pretrpjeti bol i dati novu priliku nego se suočiti s prazninom koju nečiji odlazak ostavlja.

Oni pamte svaku lijepu uspomenu i drže se za nju kao za slamku spasa. Kada ih netko povrijedi, njihov prvi instinkt nije ljutnja, već tuga i želja da sve bude kao prije. Spremni su oprostiti gotovo sve, samo kako bi sačuvali osjećaj sigurnosti i pripadnosti koji im je prijeko potreban.

Vaga

Vage su rođeni diplomati čija je životna misija stvaranje sklada i ravnoteže. Mrze sukobe više od ičega i učinit će sve da ih izbjegnu. Upravo zato, Vage su majstori u opraštanju, čak i kada to znači da moraju prijeći preko vlastitih principa. Njihov oprost često nije motiviran dubokim suosjećanjem, već paničnom potrebom da se vrati mir, piše index.

