U Australiji pronađena “Lucifer” pčela

Vrstu Megachile lucifer istraživači su pronašli dok su promatrali rijetku divlju biljku koja raste isključivo u području Bremer Ranges u zlatonosnom dijelu Zapadne Australije, oko 470 kilometara istočno od Pertha.

Ženke imaju male rogove

Prema riječima voditeljice istraživanja, doktorice Kit Prendergast sa Sveučilišta Curtin, “izraziti mali rogovi” prisutni su samo kod ženki te bi mogli služiti za obranu, prikupljanje peluda i nektara ili za sakupljanje materijala poput smole kojom grade gnijezda.

„Ženka je imala te nevjerojatne male rogove na licu“, rekla je dr. Prendergast. „Dok sam pisala opis nove vrste, u to sam vrijeme gledala Netflixovu seriju Lucifer i ime se jednostavno savršeno uklopilo. Osim toga, velika sam obožavateljica tog lika, pa nije bilo dileme.”

Naziv Lucifer, koji na latinskom znači “nositelj svjetla”, prema njezinim riječima, također simbolizira potrebu za većom zaštitom i istraživanjem australskih pčela te boljim razumijevanjem kako se oprašuju ugrožene biljke.

U kršćanskoj teologiji Lucifer se često poistovjećuje s palim anđelom koji se zbog oholosti pobunio protiv Boga i bio protjeran s neba. Iako izvorno latinski naziv lucifer znači “nositelj svjetla” i odnosio se na jutarnju zvijezdu (Veneru), kasnije je u biblijskoj i teološkoj tradiciji postao simbol Sotone.

Traži se zaštita

Studija objavljena u znanstvenom časopisu Journal of Hymenoptera Research poziva vlasti da područje u kojem su pronađene nova vrsta pčele i rijetka divlja biljka bude službeno proglašeno zaštićenim područjem kako bi se spriječilo krčenje i uništavanje staništa.

„Budući da su nova vrsta i ugrožena biljka pronađene na istom malom području, obje bi mogle biti u opasnosti zbog narušavanja staništa i prijetnji poput klimatskih promjena“, upozorila je dr. Prendergast. Dodala je i da mnoge rudarske kompanije u svojim procjenama utjecaja na okoliš uopće ne uzimaju u obzir autohtone pčele.

„Zbog toga možda gubimo neotkrivene vrste, uključujući one koje imaju ključnu ulogu u očuvanju ugroženih biljaka i ekosustava. Ako ne znamo koje pčele postoje i o kojim biljkama ovise, mogli bismo izgubiti i jedne i druge prije nego što ih uopće upoznamo“, zaključila je.

