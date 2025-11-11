Merkur se ponovo kreće retrogradno (do 29.11.) – Najviše će utjecati na 5 znakova Zodijaka!

Retrogradni Merkur nije tu da “pokvari život”, nego da pokaže gdje još uvijek postoji nered – u mislima, u odnosima, u odlukama, u komunikaciji – kako bismo mogli nastaviti dalje rasterećeniji. U studenom/novembru 2025. posebno će biti naglašena područja koja se tiču emocija, povjerenja, odnosa i istine. Pet znakova Zodijaka osjetit će ovu promjenu intenzivnije od ostalih.

Od 9. do 29.11. Merkur se ponovno kreće retrogradno – i to kroz Škorpiona, znak dubine, introspekcije i emocionalne istine. Ovaj ciklus neće biti samo o zbrci u komunikaciji ili tehničkim zastojima; on će otvoriti poglavlja koja su ostala nedovršena, podsjetiti nas na neizgovoreno i suočiti s onim što smo odgađali razumjeti.

Retrogradni Merkur ne ruši ono što je stabilno, nego razotkriva ono što nije. Njegova svrha je usporiti, pročistiti i vratiti jasnoću. A pet znakova Zodijaka to će osjetiti posebno snažno.

Blizanci

Blizanci će najviše osjetiti konfuziju u komunikaciji, ali iza nje se krije važna lekcija. Merkur je vaš vladar pa njegov retrogradni hod uvijek djeluje izravno na vaš um i način izražavanja.

U studenom/novembru će se činiti kao da sve što izgovorite ima neočekivani odjek – netko vas pogrešno shvati, nešto se izokrene, a stare riječi odjednom dobiju novo značenje.

Ovo vrijeme traži sporiji ritam, pažljivije biranje riječi i dublje slušanje. Mnogi Blizanci shvatit će da ne moraju uvijek objašnjavati sve, da istina ponekad ne treba tisuću rečenica, već tišinu u kojoj se osjeti.

Ako se jave bivši partneri, stari prijatelji ili teme koje ste mislili da ste prerasli, to nije slučajno – sve što se vraća sada želi biti shvaćeno, ne ponovljeno.

Djevica

Djevice će tijekom ovog retrogradnog ciklusa naučiti što znači otpustiti potrebu za kontrolom. Merkur, njihov vladar, sada ih usmjerava da prihvate nesavršenost kao prirodan dio života.

Planovi se mijenjaju, detalji izmiču, a savršena struktura koju ste stvarali može se činiti kao da se raspada. No upravo u tim pukotinama nalazi se prostor za rast.

Ono što se sad događa nije pogreška nego korekcija. Možda ćete osjetiti frustraciju zbog kašnjenja, nejasnih informacija ili ponavljanja istih problema, ali ako zastanete i pogledate dublje, uočit ćete obrazac koji se ponavlja kako bi se iscijelio.

Djevice koje prihvate tok umjesto borbe s njim, završit će studeni s novim razumijevanjem vlastite snage i s povjerenjem u to da se sve odvija u točnom trenutku.

Vaga

Za Vage, retrogradni Merkur otvara pitanje istine u odnosima. Mnogi će se suočiti s unutarnjim nemirom koji dolazi kada dugo održavate mir na vlastitu štetu. Bit će jasno gdje se prilagođavate kako biste izbjegli sukob, i gdje ste izgubili kontakt s vlastitim osjećajem ravnoteže.

Ovo razdoblje neće biti ugodno, ali će biti iscjeljujuće. Merkur u Škorpionu potiče vas da prestanete govoriti ono što “lijepo zvuči” i počnete govoriti ono što je istinito.

Možda ćete morati priznati da neki odnosi više ne mogu funkcionirati na površinskoj harmoniji. Kada se suočite s tim, oslobađa se ogromna količina energije – ona koja se prije trošila na održavanje privida.

Kraj mjeseca mogao bi donijeti iskren razgovor koji mijenja dinamiku odnosa i vraća vam osjećaj osobne ravnoteže.

Škorpion

Za Škorpione, ovo razdoblje donosi duboku introspektivnu promjenu. Merkur se kreće upravo kroz vaš znak pa ništa ne može ostati skriveno – ni emocije, ni sjećanja, ni odnosi koji su zadržali neizgovorenu napetost. Možda će se vratiti netko iz prošlosti, ali ne zato da vas zbuni, već da zaokružite ono što je ostalo otvoreno.

U ovom razdoblju bit će vam jasno tko vas zaista razumije, a tko vas samo sluša iz navike. Možda ćete prepoznati da ste dugo pokušavali kontrolirati nešto što je zapravo tražilo prihvaćanje, a ne analizu.

Merkur vas vodi prema dubljem povjerenju – u sebe, u svoje emocije i u tok događaja.

Ako dopustite da prošlost prođe kroz vas, umjesto da je zadržavate, izaći ćete iz retrogradnosti s osjećajem olakšanja, kao da ste skinuli sloj koji više nije vaš.

Strijelac

Strijelci, poznati po brzini i spontanosti, sada će morati usporiti – htjeli to ili ne. Merkur vas upozorava da ne skačete na svaku priliku i ne govorite prije nego što čujete cijelu priču.

Možda će se pojaviti situacije koje vas testiraju: plan putovanja koji se izjalovi, dogovor koji se iznenada mijenja, ili osoba koja vas podsjeća da ste zaboravili vlastitu granicu.

Umjesto da reagirate impulzivno, poslušajte intuiciju. U ovom razdoblju upravo ona postaje vaš najbolji vodič. Ako osjećate da nešto “nije pravi trenutak”, vjerujte tom osjećaju. Retrogradni Merkur za Strijelce je podsjetnik da sloboda nije u stalnom kretanju, nego u sposobnosti da odaberete kada je vrijeme stati.

Krajem mjeseca mogli biste osjetiti veliko olakšanje jer će se pokazati da su odgode, pogrešni smjerovi i zastoji zapravo spriječili pogrešan korak. Sve što se ne dogodi sada, nije izgubljeno – samo čeka povoljniji trenutak.

Kako iskoristiti ovaj period

Retrogradni Merkur ne traži da budete savršeni, nego da budete prisutni. Kada stvari ne idu po planu, pokušajte ne forsirati smjer. Ako komunikacija zapne, ne zatvarajte se, nego slušajte više nego što govorite. Ako se pojave sumnje, ne bježite od njih, nego ih zapišite i promatrajte što vam poručuju.

Ovo nije vrijeme brzih odluka, već dubljeg razumijevanja. Merkur u Škorpionu čisti ono što je postalo neautentično – odnose koji se održavaju iz navike, misli koje ne izražavaju pravu istinu, planove koji više ne odgovaraju onome što ste danas.

Kad se retrogradno razdoblje završi, mnogi će osjetiti da su se stvari “posložile same od sebe”. Nisu – vi ste ih posložili, samo ste ovaj put to učinili tiše, dublje i svjesnije.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

Facebook komentari