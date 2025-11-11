Uvijek kada pržite kobasicu u tiganj stavite 1 sastojak, onda bude mnogo ukusnija i ne puca

Kuhar iz restorana s Mišelinovom zvjezdicom, Džef Bejker, koji je imao čast kuhati za britansku kraljicu, otkriva kako da pripremite savršene kobasice u pet jednostavnih koraka:

Izvadite kobasice iz frižidera 20 minuta prije prženja. Tako će se ravnomjerno ispržiti i spriječiti pucanje omota.

Koristite tešku tavu s neljepljivim dnom, zagrijanu na laganoj ili srednjoj vatri.

Dodajte kašičicu pačje ili guščje masti i premažite cijelo dno tave.

Uklonite višak masnoće.

Poredajte kobasice tako da se ne dodiruju i pržite ih uz povremeno okretanje 10–12 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju.

Ostavite kobasice da odstoje nekoliko minuta nakon prženja, kako bi se meso opustilo i ostalo sočno.

Najčešće greške:

Ne bockajte kobasice. Tako iscuri sok, pa postanu suhe i bezukusne.

Ne pržite ih u dubokom ulju ili fritezi. To ih isušuje.

Pečenje u rerni jeste zdravije, ali kobasice tada ne dobiju hrskavu koricu.

Savjet: pačja ili guščja mast daje najbolju aromu, ali može se koristiti i mala količina maslaca ako nemate ove masti, prenosi Novi.

