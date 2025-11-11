Veoma dobar horoskop imaće 5 znakova: Konačno srećan dan

Veoma dobar horoskop imaće 11. novembra Ribe, Ovan, Vaga, Bik i Djevica. Retrogradni Jupiter je veoma dobra stvar za ove astrološke znakove. Možda ćete dobiti manje nego što ste očekivali, ali to pomaže u otklanjanju velikog problema.

Ali šta ako vam je retrogradno kretanje zapravo pomoglo jer je usporilo vrijeme koje je prebrzo teklo? Šta ako je djelovalo zaštitnički? Današnji početak retrogradne sezone Jupitera može zaustaviti ono što izmiče kontroli i učiniti da se situacije lakše riješe.

Nisu sva retrogradna kretanja loša. Naprotiv, ponekad početak jednog takvog perioda može učiniti da se jedan dan osjeća kao najbolji. To se danas dešava sa pet astroloških znakova kojima je u utorak dat dar „obilaznog puta“.

1. Ribe – imate ljubav za sve

Retrogradni Jupiter pomoći će vam da ponovo povjerujete u romantiku. Ljubav je u srži svega što radite. Vi ste ljubavnik, a ne borac. Kada pogriješite, to je zato što previše volite. Kada radite dobro, to je zato što vam je stalo. Uvijek tražite nove načine da obasipate ljude svojom nježnošću, ali ste kroz to naučili da svijet nije uvijek tako ljubazan. Vaša ljubaznost često zna biti uzvraćena distancom.

Tokom retrogradnog Jupitera otkrivate nešto što ranije niste znali – da vam ne treba nužno predmet kome ćete usmjeriti svoju naklonost. Možete ljubav davati prijateljima, porodici, umjetnosti ili kućnim ljubimcima. Vaša sposobnost da volite je ogromna. Retrogradni Jupiter to u vama ponovo budi, i to je divan osjećaj.

2. Ovan – recite zbogom bolu, oproštaj dolazi sam

Veoma dobar horoskop za utorak jer rješavate probleme koji utiču na vaš porodični život i unutrašnji mir. Dom je tamo gdje je srce, ali ponekad vaše srce biva povrijeđeno od onih kojima ste najviše vjerovali. Ranjeni ste do srži. Znate da ljudi ne traže uvijek oproštaj, iako biste to željeli.

Tokom retrogradnog Jupitera, mirite se s činjenicom da se oproštaj mora dogoditi iznutra. Činite to zbog sebe, ne zbog drugih. Oslobađate se i bol nestaje. Dobro je reći zbogom onome što vam više ne služi.

3. Bik – oslobodite se obećanja

Oslobodite se obećanja koje ste dali, a koje više ne možete da ispunite. Vi ste osoba koja svoje riječi drži, ali sada shvatate da je neka situacija jednostrana i da vas više ne ispunjava. Ne želite da ostanete vezani za nešto što vas vraća u prošlost.

Univerzum to vidi i retrogradni Jupiter vam pomaže da se oslobodite. To znači – slobodu, novi početak i rasterećenje.

4. Djevica – vrijeme je samo vaše

Retrogradni Jupiter pomaže vam da se oslobodite toksičnih veza i okruženja. Prijatelji dolaze i odlaze, ali pogrešni ljudi se često „zalijepe“ za vas. Današnji retrogradni Jupiter oslobađa te lance. Otkrivate da možete da se distancirate bez griže savjesti. Niko vas ne traži, niko ne pita gdje ste – i to je oslobađajuće.

Vraća vam se vaše vrijeme, koje možete posvetiti sebi, novim poznanstvima, hobijima i stvarima koje vas čine srećnim.

5. Vaga – saznaćete ko vas ogovara, i to će biti korisno

U utorak rješavate probleme koji su uticali na vaš društveni status. Direktni Jupiter vas je možda izlagao javnosti na pogrešan način, ali tokom retrogradnog perioda vraćate kontrolu nad svojim imidžom.

Niko ne voli da se o njemu govori iza leđa, ali sada ćete saznati ko širi priče o vama. Biće to korisno – znaćete s kim imate posla i moći ćete da stavite tačku.

Kada dođe nova kriza, a može doći jer tako život funkcioniše, tokom retrogradnog Jupitera u Raku vi ćete biti spremni – mirni, pribrani i svjesni svoje vrijednosti, prenosi Krstarica.

