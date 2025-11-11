Svaštara

Za ova 4 znaka Zodijaka 2026. će biti vrijeme velikih uspjeha

4.7K  
Objavljeno prije 38 minuta

Prema astrolozima, 2026. godina će za pojedine znakove biti godina “novca”, ali taj astro potencijal zahtijevat će akciju. Četiri znaka zodijaka ulaze u period kada se trud, ideje i hrabrost konačno isplaćuju, ali uspjeh ne dolazi sam od sebe, već je to poziv na pokret koji se treba znati prepoznati.

 Kineski horoskop - Pexles

Provjerite da li ste među njima:

Bik

Zvijezde predviđaju da će Bikovi konačno naplatiti sve što su godinama strpljivo gradili. Jupiter u polju finansija donosi stabilne prihode, ali i iznenadne dobitke. Savjet: Ulažite u ono što poznajete: nekretnine, pasivni prihodi, porodični biznisi, sve što donosi mir i dugoročnu sigurnost.

Jarac

Jarčevi ulaze u godinu kada se trud pretvara u kapital. Saturn ti daje strukturu, a Uran inovaciju. Savjet: Diversifikuj prihode. Znanje koje imaš možeš pretvoriti u dodatni izvor novca – kroz edukacije, mentorstva ili konsultacije.

Ovan

Zvijezde predviđaju da će Ovnovi konačno naplatiti svoju hrabrost. Projekti koji su stajali kreću, piše Krstarica. Savjet: Fokusirajte se na projekte s dugoročnim potencijalom. Ne rasipajte energiju na sve strane, biraj bitke koje vrijede.

Blizanci

Vaš talent za riječi, kontakte i ideje postaje izvor prihoda. Zvijezde vam daju prilike, a vi morate da ih prepoznate. Savjet: Pokrenite blog, podcast, pišite, pregovarajte. Vaše ideje vrijede, ali samo ako ih podijelite sa svijetom, prenosi Novi.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh