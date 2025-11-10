Sedmični horoskop: Jarac će donijeti sudbonosnu odluku, Biku konflikt sa kolegama, Škorpija na pragu iznenadnih promjena

OVAN

Količina posla će se povećati, ali radite samo ono što možete. U suprotnom, možete ugroziti odnose sa voljenima i potkopati svoje zdravlje. Nađite vremena za opuštanje, idite u posjetu ili idite u bioskop. Pokušajte da ne namećete svoje mišljenje drugima, to može dovesti do konfliktne situacije. Voljenima će biti potrebna vaša podrška i pažnja.

BIK

Nivo vašeg učinka je toliko visok da drugi ne mogu da vas prate. Izbjegavajte konflikte sa kolegama. Može doći do nekih problema zbog nedostatka informacija. Nemojte se svađati sa autoritetima, moguće su negativne posledice. Možete postići ispunjenje svoje želje.

BLIZANCI

Imaćete maksimalnu slobodu delovanja, ali njome se mora upravljati mudro. Iskoristite to na najbolji način. Pokušajte prvo da razmislite, pa onda govorite. Međutim, morate biti iskreni prema sebi i drugima. Može biti odlično vreme za upoznavanje novih ljudi.

RAK

Moguć je neočekivani zaokret na bolje u odnosima sa drugima. Ako ste sa nekim posvađani, biće prilike da se pomirite. Možete postići značajan uspeh u svom poslu, popeti se na ljestvici karijere. Novac će stizati redovno, ali će i troškovi biti veoma značajni, tako da pažljivo trošite finansije.

LAV

Trenutno niste raspoloženi za komunikaciju, ali ne ulazite u raspravu sa drugima. U ličnim i poslovnim odnosima do nesporazuma i sukoba može doći zbog žurbe.

DJEVICA

Vjerovatno značajna promjena u vašem društvenom krugu. Sa bivšim prijateljima biće malo zajedničkog, ali će se pojaviti nova poznanstva. Radićete posebno produktivno, a kasnije ćete moći slobodnije da dišete, napravite pauzu. Mogu se pojaviti poteškoće iz kojih možete pronaći izlaz uz pomoć starih prijatelja.

VAGA

Možete učiniti skoro nemoguće, ali vredi razmisliti da li je to potrebno… Međutim, rezultat vašeg razmišljanja je unapred poznat – ne morate biti tvrdoglavi, a vi ćete preuzeti ovaj teret, makar samo iz sportskog interesa. Preporučuje se da vreme provedete aktivno, posebno van grada sa prijateljima.

ŠKORPIJA

Na pragu ste velikih promena. Možda ćete odlučiti da preuzmete novi posao. Bolje je preuzeti inicijativu u svoje ruke, brzo donositi odluke i završiti ono što ste započeli. Ne treba insistirati na tome da ste u pravu, jer tako možete produbiti svađu.

STRIJELAC

Treba dovesti u red stvari u poslu. Odmah ćete se osećati bolje. Dobar period za čišćenje od svega suvišnog, zastarelog. Imaćete sreće u poslu i komunikaciji ako zauzmete aktivnu ofanzivnu poziciju. Moguće ažurirati stanje u kući.

JARAC

Pre nego što prihvatite primamljivu ponudu, morate sve dobro razmisliti i saznati, a ne biti prevareni i ne verovati obećanjima. Preporučljivo je ne preduzimati nikakve drastične mere. Tokom nedelje ćete morati da donesete ozbiljnu odluku od koje mogu zavisiti vaši izgledi za blisku budućnost.

VODOLIJA

Zaboravite na svoje pritužbe, odbacite ovaj teret i osećaćete se kao slobodna i pozitivna osoba. Bolje je poboljšati odnose sa rođacima, ispravljajući nesporazume koji su nastali u međusobnom razumevanju. Nedovršeni poslovi zahtevaju završetak, pokušajte da se nosite sa njima. Ovo nije vreme da rizikujete i upuštate se u avanturističke priče.

RIBE

Došlo je vreme za odlučnu akciju. Nemojte da vas ometaju sitnice, fokusirajte se na glavno i značajno. Izađite na svjež vazduh ili trenurajte, jačajući istovremeno i tijelo i duh, piše naj žena.

Facebook komentari