Sutra je jedan od najsrećnijih datuma u numerologiji, potrebno je samo da uradite jednu stvar

Danas je datum ogledala, magičan niz 11.11. donosi povoljnu energiju, tvrde numerolozi!

Novembar je mjesec kada se polako pripremamo za kraj godine, završavamo započeto i spremamo se za novi početak, novu fazu života. U astrološkom smislu ovaj novembar je počeo pomalo burno jer smo 8. novembra imali pomračenje punog Mjeseca. Moguće je da je donijelo puno promjena, ali mnoge od njih, čak iako vam sada tako ne izgleda, zapravo su mnogo važne za vas, piše Sensa.

Ipak, svjetlo uvijek pobjeđuje tamo, pa nam tako u novembru stižu i povoljniji dani. Jedan od najsrećnijih datuma u numerologiji svakako je 11. 11. Ove godine 11. novembra imamo ponovo lijepu energiju niza 11-11, odnosno magičnog datuma ogledala.

Šta da uradite 11.11. za sreću i uspjeh?

Numerolozi smatraju da je ovaj dan posebno povoljan za transformaciju, ali sve se radi kroz pojačane emocije. Moguće je da će neke naše potisnute emocije i strahovi izbiti na površinu, posebno kada je riječ o ljubavnim odnosima. Ali to znači oslobađanje od svega što vas je pritiskalo. Partner za ovo treba da zna, i sada, kada su sve “karte otvorene” lakše možete da pronađete kompromis.

Pored toga, 11. novembar je vrijeme za kreativne ideje i potragu za novim nestandardnim rješenjima. Na ovaj dan vrijedi da zapišete svoje misli i ideje, da ih uzmete u obzir. Možda je vrijeme da doživite i neke stare ideje kada je riječ o poslu i razvoju.

Ovog dana je važno da ostanete smireni i optimistični. Učinite nešto lijepo za sebe, idite na bazen ili u spa, priuštite sebi relaksaciju i odmor. Posebno je važno da se opustite i rasteretite. Odbacite od sebe negativnu energiju kako bi vas ispunila nova. Držite svoje emocije pod kontrolom i naučite kako da ih istaknete i podijelite sa drugim ljudima.

11-11 je dan pozitivnih promjena, prigrlite svoju šansu, piše alo.

