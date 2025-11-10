Namažite ovo na mjesto gdje ćete staviti parfem, mirisat ćete satima: Treba vam samo jedna stvar

Ako probate ovaj stari, dobri trik, mogli biste da se iznenadite trajanjem svog omiljenog mirisa…

Koža mora biti čista da bi parfem trajao duže

Svi znamo onaj osjećaj kada nanesemo omiljeni parfem, koji nije bio jeftin, a nakon sat-dva shvatimo da više ne mirišemo ni u tragovima onako kako smo željeli.

Čak i najkvalitetniji parfemi isparavaju, neki čak prilično brzo, dok ima i mirisa koji se duže zadržavaju na koži, ali nam se uvijek čini da je to prekratko. Srećom, postoje načini da trajanje parfema produžimo,, prenosi Avaz.

Jedan od najjednostavnijih i najdjelotvornijih trikova je, vjerovali ili ne – najobičniji vazelin. Tanka količina ovog neutralnog preparata može značajno da produži vrijeme trajanja parfema u kojem možemo da uživamo i mi i naše okruženje.

Vazelin se može koristiti za njegu suhe kože na licu, usnama, laktovima i stopalima, za zaštitu od hladnoće i vjetra, te za njegu suhih krajeva kose i obuće.

To postiže zahvaljujući tome što vazelin stvara zaštitni sloj na koži koji „zaključava“ miris. On sprečava da se miris prebrzo upije ili ispari, pa parfemske note duže ostaju intenzivne.

Trik s vazelinom za duže trajanje parfema

Pripremite kožu. Operite ruke i pulsne tačke (zglobove, unutrašnju stranu laktova, vrat) i dobro ih osušite.

Nanesite tanak sloj vazelina. Uzmite malu količinu (samo prstohvat) i blago utrljajte na mjesta gdje planirate da stavite parfem.

Nanesite parfem. Prsnite ili nakapajte parfem direktno preko sloja vazelina.

Ne trljajte. Izbjegavajte trljanje zglobova, jer to može razbiti mirisne molekule i skratiti trajanje parfema.

Primijetit ćete da parfem traje znatno duže, a miris ostaje intenzivan i prijatan tokom cijelog dana.

Najvažniji korak ka pravilnom nanošenju parfema jeste priprema kože. Prije nanošenja parfema, važno je da temeljno očistite kožu blagim sapunom i vodom.

Ovaj jednostavan trik posebno je koristan za parfeme koji prirodno brzo iščezavaju, kao i na visokim temperaturama, kada miris obično slabije opstaje, prenosi Glossy.

