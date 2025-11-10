Posljednji retrogradni Merkur u 2025.: Promjena perspektive

Od 18.11. Merkur će se nakratko vratiti u znak Škorpiona. To razdoblje donosi snažniji emotivni ton. Komunikacija postaje dublja, iskrenija, ali i intenzivnija. Možemo se suočiti s temama koje smo dugo potiskivali, s riječima koje su ostale neizrečene ili odnosima koji zahtijevaju razrješenje. Ovo je povoljan trenutak da dovršimo ono što je ostalo otvoreno. Merkur u Škorpionu pomaže da se suočimo s istinom koja nas oslobađa – čak i ako nije ugodna.

9.11.2025. Merkur je započeo svoje posljednje retrogradno kretanje u godini, i to u znaku Strijelca. Od 18.11. Merkur se vraća u Škorpiona, a 29.11. ponovno kreće direktno, zatvarajući time ciklus koji će obilježiti kraj godine.

Ovaj period nije samo astrološka zanimljivost, već simbolički trenutak koji nas poziva da uskladimo vlastite misli i stavove s onim što doista osjećamo kao istinu. Energija retrogradnog Merkura u Strijelcu naglašava potrebu da preispitamo uvjerenja, promatramo život iz šire perspektive i otkrijemo koliko je naš svjetonazor još u skladu s onim tko danas jesmo.

Retrogradni Merkur – kada nas svemir poziva da usporimo

Merkur, kojeg mitologija poznaje kao božanskog glasnika, u astrologiji predstavlja misaone procese, govor, razmjenu informacija i svakodnevnu logiku. Njegov položaj i kretanje često opisuju način na koji učimo, planiramo i donosimo odluke.

Kada se čini da se Merkur kreće unatrag – što je, naravno, samo privid iz zemaljske perspektive – energija postaje introspektivna. To je vrijeme u kojem nas svemir poziva da zastanemo, promislimo i sagledamo što u našem životu treba reviziju.

Retrogradni Merkur tradicionalno je poznat po nesporazumima, zastoju komunikacije, tehničkim kvarovima i odgodama. Iako takve situacije zaista mogu biti češće, njihova je svrha dublja: potiču nas da usporimo, obratimo pažnju i dovedemo u red ono što je ostalo nerazjašnjeno.

Svaka pogrešno poslana poruka, zaboravljen sastanak ili poremećen plan zapravo su poziv da ponovno sagledamo svoje prioritete i način na koji komuniciramo. U ovom razdoblju nije nužno pokretati nove projekte, ali je vrlo povoljno vrijeme za dovršavanje ranije započetih zadataka, vraćanje na stare ideje i ispravljanje propusta.

Ovo je idealan trenutak da preispitate vlastiti ritam i način na koji raspolažete vremenom. Retrogradni Merkur uvijek traži svjesnost – podsjeća nas da nije poanta samo ići naprijed, nego znati zašto idemo tim putem.

Potraga za smislom i dubljim razumijevanjem

Strijelac, znak otvorenog uma, simbolizira potragu za širim pogledom na život. Pod njegovim utjecajem želimo razumjeti svrhu svega što nam se događa, pronaći smisao u svakodnevici i osvijestiti višu istinu koja nas vodi.

Kada Merkur retrogradno prolazi kroz ovo područje Zodijaka, fokus prelazi s vanjskog istraživanja na unutarnje. Postajemo svjesniji svojih mentalnih granica i pitanja koja dugo nosimo u sebi: jesu li moja uvjerenja još uvijek živa? Jesam li preuzeo tuđe istine? Što za mene danas znači rast?

Ovaj tranzit otvara prostor za iskreni dijalog sa samima sobom. Podsjeća nas da se istinski napredak događa kad zastanemo i pogledamo iznutra. Rast bez samorefleksije nije moguć, a upravo je sada vrijeme da preispitamo smjer kojim idemo.

Merkur u Strijelcu može nas suočiti i s našom sklonošću da budemo previše sigurni u vlastite zaključke. Ako smo se zatvorili u mentalne okvire ili rigidna mišljenja, retrogradni period nudi priliku da ih otpustimo i dopustimo novim spoznajama da prošire naše razumijevanje.

Energija Strijelca uvijek nas potiče da tražimo istinu, ali u ovom ciklusu istina više nije teorijska. Sada postaje osobna – iskustvena, intuitivna i povezana s onim što stvarno živimo.

Prelazak u Škorpiona: Emocionalna dubina i zatvaranje krugova

Od 18.11. Merkur će se nakratko vratiti u znak Škorpiona. To razdoblje donosi snažniji emotivni ton. Komunikacija postaje dublja, iskrenija, ali i intenzivnija. Možemo se suočiti s temama koje smo dugo potiskivali, s riječima koje su ostale neizrečene ili odnosima koji zahtijevaju razrješenje.

Ovo je povoljan trenutak da dovršimo ono što je ostalo otvoreno. Neki će napokon zatvoriti krug razgovora, oprostiti, ispričati se ili jednostavno razumjeti ono što prije nisu mogli. Merkur u Škorpionu pomaže da se suočimo s istinom koja nas oslobađa – čak i ako nije ugodna.

Tijekom ovog ciklusa Merkur je u snažnim aspektima s Marsom i Uranom. Konjunkcija s Marsom u Strijelcu i opozicija s Uranom u Biku donose dinamične, ponekad i nagle promjene. Informacije mogu doći neočekivano, razgovori se mogu razviti drukčije nego što smo planirali, a nove spoznaje mogu potpuno promijeniti naš način razmišljanja.

Opozicija Merkura i Urana odvijat će se tri puta – 19.11., 10.12. i nakon što Merkur ponovno postane direktan. Isto vrijedi i za spoj Merkura i Marsa, koji će biti egzaktan 12.11. i 18.1.. Te kombinacije stvaraju atmosferu mentalne napetosti, ali i naglih uvida koji mogu donijeti proboj u razumijevanju.

Poruka ciklusa: Korak unatrag kao oblik napretka

Ovaj retrogradni hod Merkura kroz Strijelca i Škorpiona poziva nas na promjenu perspektive. Umjesto da žurimo prema novim ciljevima, potrebno je zastati i promotriti put kojim smo već prošli.

Ponekad je upravo korak unatrag ono što omogućuje istinski pomak naprijed. Kada usporimo, postajemo svjesniji, a kada promislimo, vidimo širu sliku.

Retrogradni Merkur sada nas podsjeća da istina nije nešto što pronalazimo u knjigama, već iskustvo koje živimo svakoga dana. To iskustvo mijenja oblik kako se i mi mijenjamo. Stoga ovo razdoblje nije tu da nas uspori, nego da nas uskladi – s onim što stvarno mislimo, osjećamo i govorimo.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

