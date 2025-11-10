Najvažnije poruke retrogradnog Merkura

Tijekom 13.11. Merkur i Mars sastaju se u Strijelcu. Tu su okidači, tu je ono oko čega smo strastveni i što nas potiče na djelovanje. Lako se i naljutimo, izbacuje nas iz ravnoteže, nekad je i jedna riječ dovoljna. Trag Merkurovog putovanja 19.11. vodi nas u duboke prostore Škorpiona. Na površinu izlazi dinamika odnosa koje imamo s drugima, pitanje intimnosti u odnosu. Što je to o čemu se ne priča, a trebalo bi? Mogu li pustiti mentalnu kontrolu i hrabro adresirati ono što je bitno?

Posljednji retrogradni Merkur u ovoj godini kreće sa 6′ Strijelca, 9. studenog/novembra. Potom se 19.11. vraća u znak Škorpiona, a 29.11. završava svoj retrogradni ciklus na 20′ Škorpiona. Cijela priča će se zaokružiti 17.12. kada se Merkur vrati na mjesto s kojeg je krenuo unatrag.

Retrogradni Merkur postavlja pitanja na koja tražimo odgovor. Preispitujemo svoje misli, uvjerenja, tražimo istinu. U što vjerujem? Što je život? Koja je svrha i smisao ovoga što se događa?

Možda ono što mislimo da jest ne ide u prilog ostvarenju željenih ciljeva. Prošećimo prostorima vlastitih uvjerenja. Jesu li ona usklađena sa stvarnošću i životom samim.

Idemo u potragu za istinom koja nas vodi prema širem i dubljem razumijevanju sebe, života, životnih okolnosti.

Tu su dvojbe vezane uz obrazovanje, odnos s partnerovom rodbinom, drugi brak, odnose s udaljenim osobama, putovanja koje želimo ostvariti, pravne sporove, zakone…Nešto se čeka, nešto se odgađa. Neizvjesnost koja traži strpljenje.

Pitanje svih pitanja je koja je svrha? Koji je smisao u ovome što je sada tu ispred mene?

Na pregled dolaze resursi koje dijelimo s druga, dugovanja, krediti, financijski poslovi vezani uz banke i druge financijske ustanove.

I baš na taj 19.11. Merkur se smješta nasuprot Urana u Biku. Sve se odvija na posljednjim stupnjevima znakova. Iznenađenje, poruka, nešto zbog čega ćemo širom otvoriti oči, možda na par sekundi ostati bez teksta. Izvan ravnoteže. Možda vidimo nešto što nije. U strahu su velike oči. No istina je negdje drugdje.

Utjecaj Neptuna iz znaka Riba pomaže da intuitivno osjetimo. Budući da je riječ o zadnjim stupnjevima znaka, često tu nešto želimo okončati, reći kraj! No strpljivo jer nemamo sve činjenice, ne vidimo dobro.

Dan poslije, 20.11. Merkur dolazi u kontakt sa Suncem i to je središte njegovog retrogradnog ciklusa. Točka preokreta. Mogli bismo nešto osvijestiti, shvatiti. Vodimo važan razgovor, poruka, susret. Ohrabreni smo tražiti ono što trebamo. Kako ćemo znati možemo li to dobiti, ako ne zatražimo?

Potom nas retrogradni Merkur vodi prema blagoslovima velikog trigona, (22. studenog) koji će stvoriti sa Saturnom u Ribama, Jupiterom u Raku i Neptunom u Ribama. Svemir nam poručuje – pusti i prepusti se. Kreni za plimom života.

Intuitivno znamo, instinkt govori više od riječi, tu je prilika za rješenje, podrška predaka, položeni ispit, vijest koja budi nadu da će sve ipak biti dobro.

Njegov susret s Venerom u Škorpionu koji će se odvijati oko 25.11., pomaže nam da uđemo u srčanu energiju. Dolazi do ljubavnog razgovora, razmjene ideja, susreta s osobom iz prošlosti. Upitani smo – što voliš, što te privlači, o čemu želiš pričati?

I tako dolazimo do kraja retrogradnog ciklusa, 29.11.. Popraćen je Mjesecom u Ribama. Još jedan simbol zatvaranja prošlosti, boljeg razumijevanja onoga što je bilo, opraštanje od onoga s čim ne možemo u budućnost.

Sada imamo hrabrosti slijediti ono što je dobro za nas, odlučiti, pokrenuti.

Jeste li spremni na potragu za istinom?

Julijana Oremović

