Pritisak vam je skočio? Probajte ga sniziti ovom prirodnom metodom

Prvi korak je kontrola disanja. Sporo i duboko disanje tokom 5 do 10 minuta smanjuje napetost i opušta tijelo. Preporučuje se tehnika u kojoj se udahne kroz nos četiri sekunde, zadrži dah dvije sekunde, a zatim polako izdahne kroz usta šest sekundi. Ova jednostavna vježba pomaže srcu da uspostavi ravnotežu i smanji opterećenje.

Drugi korak je opuštanje mišića. Sjednite ili lezite u udobnom položaju i lagano istegnite ramena, vrat i leđa. Na taj način oslobađate adrenalin i pomažete krvnim sudovima da se prošire, što doprinosi padu pritiska.

Hladna voda također može pomoći. Prskanje zglobova ili potiljka hladnom vodom stimuliše nervni sistem i može izazvati trenutni pad krvnog pritiska, što je posebno korisno kod iznenadnih skokova.

Ne treba zanemariti ni ishranu. Namirnice bogate kalijem – poput banana, špinata i avokada – pomažu u regulaciji pritiska, dok smanjen unos soli doprinosi njegovom dugoročnom stabilizovanju.

Za najbolje rezultate, kombinujte ove metode: duboko disanje, opuštanje mišića i hladnu vodu. Efekat se često osjeti već nakon nekoliko minuta, a tijelu se šalje signal da se pritisak vraća u normalu,pišu Vijesti

Prirodne tehnike disanja, relaksacije i male promjene u ishrani mogu biti najbezbjedniji i najefikasniji način za kontrolu krvnog pritiska – savjetuju stručnjaci, prenosi Krstarica.

