Brdo para i ljubavi stiže do kraja novembra! 4 horoskopska znaka će imati najljepši mjesec u životu!

Astrolog Lesli Hejl ističe da će u periodu dok je Sunce u znaku Škorpije, do 21. novembra, četiri horoskopska znaka posebno doživjeti snažan emotivni i finansijski preokret. Oni se nalaze u odličnom mjesecu za ljubav, sreću i novu početku.

Blizanci

Vrijeme je da otpustite staro i napravite mjesto za novo. Tokom ovog perioda se fokusirajte na posao, zdravlje i lični razvoj. Naporno ste radili i sada stižu rezultati u vidu novca. Ovo je period stabilnosti i priznanja, ali i mogućnosti za novi početak u ljubavi. Donosite odluke koje menjaju svakodnevicu i oslobađate se svega što vas koči.

Ribe

Sreća vas čeka na svim poljima, stuži lepe promjene u poslu i ljubavi. Ribe je preplavio talas sreće i inspiracije. Biće tu putovanja, novih poznanstava i kreativnih poduhvata. Saturn u vašem znaku drži vas prizemnim, dok Mars i Jupiter daju dodatnu energiju i motivaciju. Ljubav cvjeta, a moguće su i promene u karijeri koje vode ka većem ispunjenju.

Rak

Rakovi su u jednom od najpovoljnijih razdoblja godine. Energija Sunca u Škorpiji donosi sklad u porodičnim odnosima, ali i mogućnost za nova poznanstva. Ljubav cvjeta! Ako ste slobodni, sada je uzbudljiv period pun flerta i iskrenih emocija. Na poslu dolaze prilike koje će vas motivisati, a finansije se stabilizuju.

Škorpija

Vrijeme je da zasijate i privučete uspjeh. Poslije perioda stagnacije, sada ste u fazi snažnih početaka koji će trajati naredne dvije godine. U fokusu su finansije i lični rast, a intuicija vam pomaže da donosite ispravne odluke, prenosi “Your Tango”. U novembru vas očekuje šansa da započnete nešto novo – posao, projekat ili ljubavnu priču koja će vas preporoditi.

